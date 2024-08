Families Like Ours: nel teaser della serie di Thomas Vinterberg la Danimarca rischia di scomparire

Nel nuovo teaser trailer di Families Like Ours, la nuova serie di Thomas Vinterberg presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, la Danimarca è sul punto di scomparire a causa del cambiamento climatico.

La serie in sette parti Families Like Ours del regista danese Thomas Vinterberg sarà presentata in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia questo fine settimana, prima di passare al TIFF, e Deadline ha appena rivelato un primo teaser.

Il dramma è una delle quattro serie di alto livello che verranno presentate in anteprima in un focus speciale a Venezia, insieme a Disclaimer di Alfonso Cuarón, M. Son Of The Century di Joe Wright e The New Years di Rodrigo Sorogoyen.

I dettagli di Families Like Ours

Families Like Ours è la prima serie di Vinterberg e il suo primo lavoro da regista dopo il pluripremiato lungometraggio Un altro giro, che ha vinto l'Oscar come miglior film internazionale nel 2021.

Families Like Ours: Albert Rudbeck Lindhardt, Amaryllis April August in una foto

L'opera trae ispirazione dal fatto che la Danimarca, paese natale del regista, è la seconda nazione con l'altitudine più bassa d'Europa, dopo i Paesi Bassi, e come tale è vulnerabile all'innalzamento del livello dei mari dovuto al cambiamento climatico.

Il regista e il co-sceneggiatore Bo Hr. Hansen hanno immaginato uno scenario futuro in cui il governo danese mette in atto un piano di evacuazione dell'intera popolazione danese a causa dell'innalzamento del livello delle acque.

Amaryllis August interpreta una studentessa del liceo che deve scegliere tra i suoi genitori divorziati e il ragazzo di cui si è innamorata mentre la nazione si prepara ad abbandonare case e comunità.

A lei si aggiungono Albert Rudbeck Lindhardt, Nikolaj Lie Kaas, Paprika Steen, Helene Reingaard Neumann, Magnus Millang, Esben Smed, David Dencik, Thomas Bo Larsen e Asta Kamma August.

La serie di sette episodi è stata realizzata sotto l'etichetta Creation Orignale Canal+ ed è prodotta da Sisse Graum Jørgensen e Kasper Dissing presso Zentropa Entertainment in coproduzione con Studiocanal, Canal+, TV2 Denmark Ard Degeto e TV4.

