Fake Show-Diffidate delle imitazioni con Max Giusti stasera su Rai 2: anticipazioni, ospiti 2 ottobre

Stasera, lunedì 2 ottobre, in prima serata su Rai 2, torna Fake Show - Diffidate delle imitazioni condotto da Max Giusti. Il nuovo format originale italiano, realizzato da Direzione Intrattenimento Prime Time ed Endemol Shine Italy Spa, celebra il tanto variegato quanto esilarante mondo delle imitazioni. Eccole anticipazioni di questa sera

Fake Show - Diffidate delle imitazioni

Gli ospiti del 25 settembre

Terzo appuntamento con Max Giusti, che come sempre avrà al suo fianco Francesca Manzini e Claudio Lauretta. Ospiti di stasera: Francesco Facchinetti, Antonio Giuliani, Luca e Andrea Dei Panpers, Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi, Giovanni Vernia.

Le prove di stasera

Tra le prove proposte nel corso della serata ci sarà la Realtà Artificiale: l'IA, a sorpresa, animerà lo studio riproponendo la scenografia di un programma televisivo o di un luogo e gli ospiti chiamati a giocare devono interagire con gli imitatori professionisti che impersonano, di volta in volta, il conduttore del programma o un personaggio noto.

In questa puntata, Francesca Manzini si calerà nei panni di Ilary Blasi (e, nel corso della puntata, farà altri interventi come Mara Venier e Loredana Bertè).

Claudio Lauretta sarà Gerry Scotti (e, poi, durante la serata, interverrà anche interpretando Claudio Bisio e Pino Insegno), mentre

Maurizio Di Girolamo sarà sia Alberto Angela sia Morgan. Tra gli altri giochi, ci saranno: A gambe levate, Goldfingere e La senti questa voce.

Le FakeStar

Agli ospiti della puntata, si aggiungeranno le FakeStar, sosia e imitatori di grandissimi personaggi musicali, in momenti che vedono coinvolti anche gli ospiti della puntata (in questo secondo appuntamento l'IA proporrà una serie di Adriano Celentano). Non mancheranno le incursioni di Gennaro Calabrese, di Simone Barbato, e di Vincenzo Albano con lo spazio dedicato alle Fake News.