Facci ridere , stasera su Rai 2: le anticipazioni e gli ospiti del 13 luglio

Torna questa sera, domenica 13 luglio, in prima serata alle 21.00 su Rai 2, il terzo appuntamento con Facci Ridere, lo show comico che sta conquistando il pubblico italiano con la sua miscela esplosiva di comicità popolare e puro intrattenimento. A guidare la serata, l'affiatata coppia formata da Pino Insegno e Roberto Ciufoli, pronti a orchestrare una nuova sfida all'ultima risata.

Dopo le prime due puntate, Facci Ridere si conferma l'appuntamento più allegro del weekend estivo, portando sul palco un'Italia che non ha paura di prendersi in giro. Il format, semplice ma vincente, vede tre squadre rappresentanti le macro-aree geografiche del Paese - Nord, Centro e Sud - sfidarsi a colpi di barzellette, aneddoti, imitazioni, parodie e gag surreali.

L'obiettivo? Far ridere a crepapelle i tre musoni di puntata, celebrità chiamate a un compito tutt'altro che facile: resistere agli attacchi comici dei concorrenti e assegnare punti solo alle esibizioni più esilaranti. Per questo terzo appuntamento, i tre musoni d'eccezione saranno volti noti e amatissimi del panorama televisivo e musicale italiano.

Marisa Laurito

L'iconica cantante Iva Zanicchi, la verace attrice Marisa Laurito e l'irriverente comico Maurizio Battista. Sarà interessante vedere come riusciranno a mantenere l'aplomb di fronte alla carica di comicità che invaderà il palco. Ogni loro risata varrà punti preziosi per le squadre, ma attenzione: non tutti gli sketch faranno centro, e i musoni non faranno sconti!

Dalle barzellette ai travestimenti più improbabili, dai balletti ridicoli ai monologhi che strizzano l'occhio alla quotidianità, i concorrenti avranno a disposizione ogni mezzo per conquistare il sorriso dei giudici e portare la propria squadra alla vittoria finale. Facci Ridere si propone, infatti, come una vera e propria maratona di umorismo, unendo l'Italia attraverso la risata e celebrando le mille sfumature linguistiche e culturali del nostro Paese.