Fabrizio Corona: la sua vita diventa una serie tv per Netflix, ma lui non può parlarne pena una multa salata?

Negli ultimi anni la piattaforma di streaming Netflix ha utilizzato spesso vicende personali di figure realmente esistenti per realizzarne trasposizioni televisive. Lo si può vedere ad esempio con la serie su Vanna Marchi, le cui vicende giudiziarie sono state talmente complesse da prestarsi benissimo a una operazione del genere, per non parlare di Unica su Ilary Blasi.

La serie su Fabrizio Corona

Nelle ultime ore una fonte vicina all'imprenditore avrebbe però rivelato che sarebbe attualmente in via di sviluppo un nuovo adattamento televisivo, questa volta dedicato alla vita di Fabrizio Corona. Quest'ultimo è conosciuto dal pubblico soprattutto per via della sua condotta non proprio ordinaria, che lo ha condotto a diversi provvedimenti giudiziari e all'esperienza del carcere: di certo quindi l'idea di realizzare una serie tv sulle vicende personali di questo personaggio sarebbe ricca di vicissitudini, vista anche la mole di materiale a disposizione.

Fabrizio Corona

Attualmente non si hanno ancora conferme ufficiali in merito alla effettiva realizzazione di questo progetto, ma la fonte ha l'assoluta certezza che non si tratti solo di una semplice voce di corridoio. Tra l'altro si parla addirittura di riprese già in corso, con il rilascio previsto sulla piattaforma a partire dal prossimo settembre 2025. Si dice oltretutto che la produzione starebbe utilizzando diversi testimoni, tra familiari ed amici, vicini all'imprenditore per riuscire a strutturare nella maniera più completa possibile l'ascesa e la caduta di Fabrizio Corona. Quest'ultimo attualmente si nega alla stampa, e non elargisce nessuna informazione in merito alla faccenda.

UNA VITA TRA SCANDALI E DONNE BELLISSIME

Corona è stato coinvolto nel caso Vallettopoli, che gli è costato il carcere, per cui di materiale per una sceneggiatura avvincente abbonda. Il noto Fabrizio, figlio del giornalista Vittorio Corona, ha fatto la sua fortuna/sfortuna, collezionando foto scandalose di VIP e chiedendo loro somme in denaro per non pubblicarle.

Fabrizio Corona

Oltre a queste attività poco lecite, la serie Netflix potrebbe concentrarsi sulle numerose donne di Corona. Dall'ex modella Nina Moric, madre del figlio Carlos, alla showgirl Belen Rodriguez, che è stata al suo fianco anche nei periodi più neri. Il 50enne, inoltre, avrà presto un altro figlio dall'attuale compagna Sara Barbieri, modella 24enne di origini fiorentine.

Corona non proferisce parola sulla serie, anzi, non risponde neppure al telefono, perché pare che la piattaforma abbia previsto una multa di 1 milione di euro per qualsiasi informazione trapeli da parte dell'ex galeotto.

Non ci resta che attendere notizie ufficiali per saperne di più.