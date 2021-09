Fabrizio Corona vorrebbe sedurre Chiara Ferragni ma i follower lo scoraggiano: "nessuno ti considera"

Fabrizio Corona vorrebbe sedurre Chiara Ferragni dopo aver ammirato le sue foto in lingerie su Instagram: l'ex paparazzo è convinto che l'imprenditrice digitale, se lo incontrasse, non riuscirebbe a resistergli. A quanto pare, però, nessuno dei suoi follower condivide questa convinzione.

Ieri Chiara Ferragni ha quasi mandato in tilt Instagram, l'influencer ha pubblicato sul social due foto in cui indossa solo la lingerie per promuovere il marchio Intimissimi. Le foto hanno fatto il boom di like, nella seconda Chiara ha scritto "foto di me che sono mamma ed allo stesso tempo uso abbigliamento intimo", ironizzando su qualche messaggio che le aveva fatto notare che il suo non era un abbigliamento adatto a una mamma.

I due post di Chiara Ferragni hanno dato l'occasione a Fabrizio Corona per spostare l'attenzione su di sè e, naturalmente, l'ex di Belen non si è fatto pregare. Così Corona, nelle sue storie di Instagram, ha ripostato la foto della Ferragni scrivendo "Daje sì". Poi, in un post che ha pubblicato sul suo profilo, ha scritto "Non ho parole buone per nessuno". Qui è iniziato un contradditorio con alcuni follower in cui Corona ha espresso la propria fiducia nelle sue arti seduttive.

Quslcuno gli ha fatto notare "Non fa nulla, tanto nessuno ti ca.., meno che meno la Ferragni". Ma l'ex paparazzo non si è fatto scoraggiare, anzi ha rilanciato "secondo me se la incontro...".