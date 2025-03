Fabrizio Corona fischiato a Napoli per le frasi sul Papa: "Me l'ha detto qualcuno che lavora al Gemelli"

Fabrizio Corona ci ricasca. Dopo lo scandalo scoppiato a Milano durante lo show Gurulandia, dove aveva insultato Selvaggia Lucarelli tra bestemmie e provocazioni, eccolo di nuovo al centro della bufera. Stavolta il teatro è quello del Palapartenope di Napoli, per l'ultima puntata stagionale del Peppy Night, lo show di Peppe Iodice. Ma la musica non cambia: applausi all'ingresso, certo, ma anche fischi, contestazioni e un pubblico tutt'altro che tenero.

Il pubblico di Napoli dà della "sòla" a Fabrizio Corona e lui sfida tutti

Fabrizio Corona

A scatenare la bagarre? Le sue ormai celebri dichiarazioni sul Papa, che Corona aveva dato per morto, e la convinzione ostinata di avere fonti interne all'ospedale Gemelli. "Se do una notizia del genere è perché qualcuno me l'ha detta. Parliamo di persone che lavorano al Gemelli", ha ribadito. Peccato che la platea non gli abbia creduto: dai primi mugugni si è passati ai fischi.

L'atmosfera si è scaldata subito. Corona, microfono in mano e sguardo da sfida, ha usato il palco come fosse un ring: "Chi è che mi dice che sono un fallito? Sono una sòla? Io sono venuto qui stasera e ci ho messo la faccia". Poi rivolto a qualcuno tra il pubblico: "Se mi ascolti magari capisci, perché non credo che tutti qui la pensino come te".

Infine, tra i fischi, la stoccata finale: "Solo questi? Avete paura della verità". Il teatro si spacca, tra chi lo applaude e chi lo contesta senza mezze misure.

Frecciate a Marotta e il gossip su Marta Fascina e Marina Berlusconi

Ma non è finita qui. Come sempre, l'ex paparazzo ha colto l'occasione per lanciare nuove provocazioni. Beppe Marotta? Per Corona il dirigente dell'Inter sarebbe "la persona meno onesta che esiste sulla faccia della terra".

E poi lancia una bomba per tutti gli amanti del gossip. Parlando dell'ultima compagna di Berlusconi, Marta Fascina, ha svelato che "era più legata a Marina (Berlusconi, ndr) che a lui". Un'affermazione che ha fatto sobbalzare più di un presente e che farà di certo discutere.