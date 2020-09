Fabrizio Corona, avance con gaffe a Barbara D'Urso: "Così bella a 65 anni"

Fabrizio Corona prova a fare delle avance a Barbara d'Urso in diretta ma sbaglia tutto: l'ex paparazzo si complimenta con la padrona di casa per il suo aspetto fisico ma la invecchia e viene rimproverato dalla conduttrice.

Ieri è iniziato la nuova edizione di Live - Non è la d'Urso e tra gli ospiti in studio c'era Fabrizio Corona, in collegamento da casa perchè è ancora agli arresti domiciliari. L'ultima volta lui e Barbara D'Urso non si erano lasciati bene ma questa volta l'ospite ha provato a cambiare tattica. Fabrizio Corona nella parte finale dell'intervista ha iniziato a 'corteggiare' Barbara ricevendo in cambio un bel due di picche. L'ex paparazzo ha detto: "Prima di chiudere Barbara volevo dire che sei splendida, che è impossibile trovare una donna di 65 anni così bella". Barbara D'Urso lo ha stoppato subito: "Sì, però non ne ho 65, ne ho 63". Fabrizio, che spesso scambia i fischi per applausi, ha continuato sulla strada della piacioneria: "Io sono single Barbara, sono disponibile".

La D'Urso ha preferito dare al suo ospite un'altra possibilità: "Anche io sono single, ma diciamo che sei molto impegnativo per me". Corona si è rivolto allora alla conduttrice con: "Ti voglio far riscoprire il fuoco passionale" frase abbastanza fuori luogo, ma forse non per i suoi standard. A questo punto 'Carmelita' ha deciso che la misura era colma ed era arrivato il momento di liquidare l'ospite con un saluto, il suo cavallo di battaglia: "volevi fare, fare la cosa mediatica pure con me? Detto questo anche ciao ... Salutami a soreta!".