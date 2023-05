Fabio Fazio saluta la Rai: 'È la tv di tutti e quindi anche la mia, non possiamo che volerle bene'

Fabio Fazio dopo 40 anni ha salutato la Rai, andato via dopo aver atteso segnali che non sono arrivati

Ieri, 28 maggio, è andata in onda l'ultima puntata di Che tempo che fa, il programma che, dopo vent'anni, chiude per rinascere su Nove. L'azienda di Stato, con l'arrivo del governo Meloni, ha preferito non rinnovare il contratto al conduttore. Fabio Fazio ha salutato con stile, senza entrare in polemica con chi lo ha visto nascere artisticamente.

"Un grazie sincero alla Rai. La Rai è la tv pubblica, è la tv di tutti e quindi anche la mia, non posso e non possiamo che volerle enormemente bene. Proprio in questi giorni 40 anni fa, facevo il provino, incredibilmente mi hanno preso", ha detto il conduttore alla fine del programma.

"Il grazie più grande lo voglio dire però al pubblico - ha continuato - che in questi 40 anni è cresciuto e anche invecchiato con me, con noi. Grazie a tutti voi che mi siete stati vicino e che sono sicuro ci starete ancora vicino. Sono stati 40 anni bellissimi".

Subito dopo lo spazio di Luciana Littizzetto, che questa volta ha dedicato la sua letterina proprio alla Rai, il conduttore aveva detto: "Vorrei anche esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno fatto sentire la loro presenza in questi giorni. Desidero ringraziare in particolare Rosanna Pastore, che cura questo programma, e Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura, che negli ultimi mesi hanno cercato una soluzione, aspettando segnali da Giove o da Marte che non sono mai arrivati".

