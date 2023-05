Aurelio De Laurentiis a Che tempo che fa: Spalletti anno sabatico, Elodie è una diva

Dopo 15 anni di corteggiamento, Fabio Fazio è riuscito ad avere in studio Aurelio De Laurentiis, grazie anche alla vittoria dello scudetto del Napoli, la squadra di calcio di cui il produttore cinematografico è presidente. De Laurentiis, oltre a parlare del futuro di Luciano Spalletti, ha elogiato Elodie, definendola una delle poche dive dello spettacolo italiano.

Aurelio De Laurentiis ha ricordato che ha inizio il campionato, dopo aver venduto calciatori come Mertens e Koulibaly e lasciato andare via Insigne a parametro zero, era l'unico a credere che il Napoli potesse vincere lo scudetto. "In conferenza stampa mi chiesero dove pensavo di arrivare e io dissi: 'penso di vincere lo scudetto'. Tutti mi guardarono sgomenti, anche Spalletti, che non sapeva quali giocatori avessimo comprato. Ci sono allenatori che vogliono fare la campagna acquisti e altri che vogliono allenare la rosa a disposizione. Luciano è uno di questi, un grandissimo allenatore e ha quindi fatto crescere il gruppo che aveva".

Il presidente dello scudetto ha svelato anche il futuro di Luciano Spalletti che, dopo aver raggiunto il titolo di Campione d'Italia, vuole prendersi un anno sabbatico da vivere con la famiglia. "Spalletti è un uomo libero. Dopo 50 anni di cinema e dopo tante esclusive con registi, sceneggiatori, attori, quando qualcuno viene da te e ti dice: 'In fondo io­ ho fatto il massimo, si è concluso un ciclo della mia vita. Io ho un contratto con lei, ma preferirei avere un anno sabbatico'. Lo guardi e cosa fai? Ti opponi? Nella vita bisogna essere generosi. Bisogna poter dare e non chiedere mai nulla in cambio. Io non mi aspetto nulla in cambio, lui ha dato e io lo ringrazio, e adesso è giusto anche che lui continui a fare quello che ama fare".

Parlando di Elodie, ospite del programma insieme a Marco Mengoni, Aurelio De Laurentiis ha detto che è "perfetta per fare cinema, a noi manca il divismo e lei è una diva", spiegando che gli piacerebbe produrre un film costruito su di lei.

Marco Mengoni ed Elodie, hanno presentato Pazza Musica, estratto dal nuovo album di inediti del vincitore del 73° Festival di Sanremo, 'Materia (Prisma'), ultimo capitolo della trilogia che comprende 'Materia (Terra)' e 'Materia (Pelle)'.

La puntata di Che Tempo che fa, in onda su Rai 3, è disponibile su Raiplay.