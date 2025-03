Fabio Caressa conduce la 1a edizione italiana di Money Road, il nuovo show Sky tra sopravvivenza e tentazioni

Sta per arrivare su Sky, e in streaming su NOW, Money Road, un nuovo show d'intrattenimento, tra sopravvivenza e tentazioni. La vera novità? Fabio Caressa alla conduzione.

In casa Sky sta per arrivare un nuovo show, che in realtà così nuovo non è: stiamo parlando di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo. Un titolo che va a ingrandire la proposta del network nell'intrattenimento, e che vedrà Fabio Caressa cimentarsi per la prima volta alla conduzione di una trasmissione non sportiva.

Quella che vedremo prossimamente su Sky, e in streaming solo su NOW, è in realtà la prima edizione italiana di un format internazionale, Tempting Fortune, premiato tra i migliori titoli internazionali degli ultimi anni, con all'attivo edizioni oltreoceano e in Europa.

L'annuncio, di cui si parlava già da un po', è arrivato proprio da Fabio Caressa, "lanciato" nel mondo dell'intrattenimento dalla partecipazione alla penultima edizione di Pechino Express in coppia con la figlia Eleonora.

Un anno fa non furono loro i vincitori, ma furono senza dubbio una delle coppie più amate dal pubblico.

Che cos'è Money Road

Eleonora e Fabio Caressa a Pechino Express 2024

Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo è uno strategy game e un esperimento sociale, il cui meccanismo prevede che dodici concorrenti, persone comuni, di diversa età, provenienza ed estrazione sociale, vengano riunite in un luogo remoto e selvaggio dalle condizioni climatiche, paesaggistiche e ambientali lontane da quelle di origine e talvolta estreme. Le riprese della prima edizione italiana sono al momento in corso nella giungla malese.

Qui, avendo a disposizione solo il minimo indispensabile per la sopravvivenza, i partecipanti dovranno affrontare un impegnativo percorso tra la natura in più tratte, cercando di rimanere uniti e di non cedere alle tentazioni irresistibili a cui verranno sottoposti: dovessero non resistere, le conseguenze sarebbero per l'intero gruppo perché il montepremi in palio verrebbe eroso ogniqualvolta dovessero non farcela.

Ciò che rimarrà del jackpot sarà l'obiettivo finale: chi nell'ultimo episodio arriverà al traguardo avrà la possibilità di partecipare alla divisione della cifra disponibile.