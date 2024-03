Sulla rotta di Pechino Express insieme a Fabio ed Eleonora Caressa

Papà e figlia. Insieme, per un viaggio imprevisto e imprevedibile. Un'avventura da film, di quelle che "ti ritrovi nel nulla, senza saper bene cosa fare". Da film, certo, ma anche da format televisiva. Un format amatissimo, capace di esaltare totalmente il valore e il senso del reality. Perché, pur assurdo, tutto ciò che vedete in Pechino Express - La rotta del dragone, è assolutamente vero. Dal Vietnam allo Sri Lanka, tra sfide, chilometri e passaggi di fortuna, lo show Sky Original realizzato da Banijay Italia, e disponibile su Sky Uno e su NOW, è ormai una certezza (divertente e divertita) nel panorama televisivo italiano.

Pechino Express: Fabio ed Eleonora Caressa

Il merito? Sicuramente delle location esotiche, ma anche per merito delle coppie protagoniste. Come Fabio ed Eleonora Caressa. Se i loro scambi ci hanno emozionato, è anche per la loro fortissima complicità, strutturata in un contesto sicuramente estremo, ma anche catartico e, in qualche modo, liberatorio. A confermarcelo proprio I Caressa, durante la nostra intervista. "Nonostante le difficoltà di un viaggio all'avventura, questo è stato un viaggio che ti prende", spiega Fabio Caressa, al telefono. "Un viaggio del genere ti mette dentro una bolla, anche l'idea di non avere la testa sul telefono. Ci ha permesso di staccare la testa. Anzi, quando torni a casa ti sembra tutto strano", prosegue su Eleonora Caressa.

Fabio ed Eleonora Caressa: "Mettersi in gioco è importante"

Pechino Express: Costantino insieme a Fabio ed Eleonora Caressa

Ma com'è stato intraprendere un viaggio come quello di Pechino Express, condiviso tra un padre e una figlia? Secondo Fabio Caressa: "Si rafforza il rapporto, non sono uno che sposa l'idea di essere amico dei propri figli, ma ci siamo strutturati al meglio. Nel corso delle puntate i ruoli cambiano, e siamo diventate due persone che viaggiano insieme". Per Eleonora: "Vero è che nei momenti di difficoltà hai vicino tuo padre, e c'ho messo un po' a fargli capire che in una gara del genere dovevo essere al suo pari. Dovevo mettermi in gioco". Tra l'altro, come abbiamo visto nei primi episodi, non manca qualche lacrima. "Sono cresciuto con quella generazione maschile che non deve piangere", ci dice Fabio, "Poi nel corso degli anni ho capito che le cose che fai, le fai per ciò che sei, Mostrare sensibilità è essere liberi. Anche con un pizzico di impudicizia, è una liberazione".

Spostare l'orizzonte

Ma come hanno reagito I Caressa alla chiamata di Pechino Express? "Siamo grandi fan, ed era un sogno partecipare. Appena arrivata la proposta eravamo contentissimi", dice Eleonora che, grazie a Pechino ha avuto il suo (memorabile) esordio televisivo. "Era un grande desiderio", secondo papà Fabio, "Ti fa uscire dalla comfort zone. Ci siamo ritrovati in un'altra dimensione. Ci siamo sentiti vivi".

Pechino Express: alla scoperta del Vietnam

Ma come si esce dalla comfort zone, senza volare in Vietnam? "Bisogna sposare l'orizzonte. Sempre. Quello che hai fatto non è abbastanza, e allora lo sguardo deve essere proiettato in avanti. Anche cambiando idea, affrontare temi diversi, uscendo dalle solite abitudini", dice Fabio Caressa a Movieplayer.it. E la cucina? Se fin ora in Pechino Express abbiamo visto piatti a dir poco discutibili, per Eleonora la cucina è un modo per evadere: "Mamma fin da piccola ha fatto sì che potessi mangiare tutto. Sono abitudinaria, ma aver avuto con me la libertà culinaria è stata d'aiuto. Non è stato complicato approcciarsi alla cucina asiatica, magari diventa difficile mangiare in situazioni di stress, quando hai lo stomaco chiuso".

Pechino Express e la tv che cambia

Pechino Express 2024: tutte le coppie protagoniste

Laos, Sri Lanka, Vietnam. Una geografica incredibile, per un tracciato capace di stupire, sorprendere e, perché no, anche inquietare. "Alcuni posti erano davvero molto isolati, scendevi da una macchina e ti ritrovavi nel nulla. Nessuno ti aiuta, ti devi tirare fuori da situazioni decisamente complicate, soprattutto quando puoi trovare le case", confida Fabio Caressa, riflettendo con noi su quanto lo show di Pechino Express, targato Sky, rappresenti un'ulteriore prova di quanto la tv stia cambiando: "La televisione è stata cambiata dalla contaminazione. In gioco sono entrati altri strumenti, come i social. Allora il medium si è assottigliato. Prima in tv c'era una persona che ti faceva vedere le cose, ora per esempio in Pechino, c'è Costantino che non è un presentatore, bensì è un accompagnatore, è un regista del calcio. Le figure tradizionale sono cambiate, e i ragazzi sono abituati a vedere le cose che accadono, senza che vengano per forza spiegate".