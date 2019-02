Ezra Miller protagonista del thriller The Mourner

Ezra Miller, tra i protagonisti di Animali Fantastici e dove trovarli e del cinecomic Justice League, sarà la star del thriller The Mourner che verà diretto da Casper Kiriya.

Il progetto è prodotto da Echo Lake Entertainment e la sceneggiatura è stata firmata da Robin Shushan adattando il romanzo giapponese scritto da Arata Tendo; le riprese inizieranno nell'estate del 2019.

Al centro della trama c'è una detective della omicidi stanca e incattivita che va alla caccia di alcuni uomini coinvolti in crimini legati alla prostituzione e in numerosi omicidi. La donna scopre però l'esistenza di un nuovo significato spirituale nella sua vita quando incontra un giovane mistico (Miller), la cui missione nella vita è quella di compiangere la morte delle persone che non hanno qualcuno a soffrire per la loro perdita.

Miller, prossimamente, tornerà inoltre sul set per riprendere il ruolo di Barry Allen/The Flash nel lungometraggio dedicato al supereroe che verrà prodotto da Warner Bros..