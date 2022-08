Ezra Miller: il nome dell'attore è stato rimosso dai credits del film che chiuderà Toronto 2022

Il Toronto Film Festival 2022 si concluderà con la proiezione del film Dalíland, che vede nel suo cast anche Ezra Miller. L'attore, in queste settimane travolto dalle accuse e dalle critiche, è stato però rimosso dalla lista degli interpreti del progetto, come dimostra il comunicato stampa dell'evento cinematografico.

Il film Dalíland è diretto dalla regista Mary Harron e ha come protagonista Ben Kingsley nel ruolo dell'artista Salvador Dalí. Ezra Miller, invece, aveva la parte del pittore da giovane.

La filmmaker aveva dichiarato, parlando del progetto nel 2021: "Abbiamo iniziato pensando a Dalí negli anni '70, la versione più anziana, con flashback a quella più giovane interpretata da Miller, che sono realizzati come un vecchio film. Quel formato mi entusiasmava realmente. Ezra ha avuto tre giorni dalla fine di Animali Fantastici e prima di iniziare The Flash, e ha insistito per venire sul set e girare il nostro film".

Ezra Miller è stato accusato in Vermont di furto con scasso

Nel comunicato stampa di presentazione del film, che verrà proiettato a Toronto il 17 settembre in anteprima mondiale, il nome di Ezra Miller è stato però rimosso.

Il lungometraggio segue la vita dell'artista e di sua moglie, Gala, mentre il loro legame inizia ad andare in pezzi. La storia, ambientata a New York e in Spagna nel 1973, sarà raccontata dalla prospettiva di James, un giovane assistente che vuole farsi strada nel mondo dell'arte e aiuta Salvador a preparare un'importante mostra.