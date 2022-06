Ezra Miller: una donna tedesca e un barista islandese parlano degli scoppi di violenza dell'attore

Ezra Miller è al centro di nuove accuse emerse in un articolo di Variety in cui si ripercorrono i suoi problemi legati a comportamenti violenti e aggressioni, situazioni che ormai da anni sono al centro delle notizie in tutto il mondo.

Il magazine ha infatti condiviso testimonianze riguardanti degli incidenti avvenuti in Islanda e in Germania.

Nel 2020, a Reykjavík, Ezra Miller era infatti diventato un cliente abituale di un pub situato nel cuore della capitale islandese.

Carlos Reynir, barista presso il locale Prikið Kaffihús, ha spiegato che è intervenuto in occasione di una rissa che ha visto l'attore prendere a schiaffi e afferrare per la gola un cliente. L'attore, dopo essere stato fermato, aveva chiesto scusa e la "vittima" non aveva sporto denuncia: "Abbiamo lasciato scorrere come due amici che si ubriacano e si ritrovano coinvolti in una rissa. Siamo in Islanda, accade due volte a settimana".

Il secondo incidente ha però coinvolto una donna e il video, nell'aprile 2020, è diventato virale online e la giovane coinvolta ha spiegato che tutto è iniziato quando ha notato delle ferite sui piedi di Ezra, ricevendo come risposta che erano delle cicatrici lasciate da uno scontro fisico. La donna si era quindi iniziata ad allontanarsi, ma si è girata dicendo, scherzando, che avrebbe potuto batterlo in uno scontro. Miller aveva quindi risposto: "Vuoi realmente lottare?", situazione che ha portato all'aggressione fisica immortalata nel filmato. Reynir era intervenuto anche in quell'occasione e sostiene di essere stato aggredito fisicamente da Miller e che l'attore avesse mentito sostenendo che gli amici della donna lo avessero spinto. Il barista ha poi aggiunto che Ezra, in pieno periodo di pandemia, gli ha sputato più volte in faccia. Reynir l'ha però spinto via e ha chiuso la portata di entrata del locale, prima di essere portato via in macchina da due amici del posto. L'uomo ha ricordato: "Ho pensato che fosse grandioso all'inizio. Parlavamo di ogni tipo di cosa spirituale e ci siamo immersi nella filosofia. Aveva questa meravigliosa maschera da persona adorabile con una mente completamente aperta, pronta ad aiutare e parlare con chiunque. Ma non appena qualcuno fa qualcosa che non gli piace e con cui non è d'accordo, è colpa loro".

Variety ha poi riportato le accuse di Nadia, una donna che ha stretto amicizia con Ezra Miller e per oltre due anni aveva scambiato con lui dei messaggi di testo fino a quando l'attore si è presentato nel mese di febbraio 2022 a casa sua, nella città di Berlino, senza essere stato invitato. I due non si vedevano di persona dal 2020, quando avevano avuto un rapporto sessuale consensuale. Nadia sostiene che dopo un'interazione amichevole Ezra Miller abbia reagito male all'osservazione che non poteva fumare in casa: "Ho chiesto di andarsene 20 volte, forse di più. Ha iniziato a insultarmi. Mi ha detto che ero 'un pezzo di me**a trasfobico'. Che ero una 'nazista'. Ha iniziato a diventare una situazione stressante. Stava girando per la mia casa, guardava tutto, toccava ogni cosa, lasciava foglie di tabacco per terra. Mi è sembrato disgustoso e invadente".

Dopo circa 30 minuti, Nadia ha chiamato la polizia e la donna ha ammesso di aver temuto di essere attaccata fisicamente e di non essersi sentita al sicuro. Dopo aver visto i video di quanto accaduto circa un mese dopo nelle isole Hawaii, si è resa conto che la sua esperienza non era un caso isolato.