Ezra Miller ha cancellato Instagram dopo aver pubblicato degli strani messaggi (FOTO)

Ezra Miller ha appena cancellato il suo account Instagram dopo aver pubblicato una serie di strani messaggi in cui sosteneva di vivere in un altro universo.

Ezra Miller di The Flash ha cancellato il proprio account Instagram dopo aver pubblicato alcuni strani messaggi: uno dei post affermava che l'attore si trovava in un altro universo e, secondo quanto riportato da The Direct, Miller avrebbe postato una lunga serie di meme sul proprio profilo prima di cancellare tutto.

Una parte del testo di un post diceva: "Non puoi toccarmi, sono in un altro universo". Un altro post diceva: "Messaggio da un'altra dimensione". L'ultimo, invece, presentava le seguenti parole: "Sono protetto dalle persone negative e dalle loro cattive intenzioni. Spirito, mente, corpo, anima + successo non sono alterati dall'invidia di nessuno. Sono protetto da tutte le persone negative che tentano di scagliarsi contro di me."

La star ha appena ricevuto dei documenti legali dalla corte tribale Sioux di Standing Rock: secondo TMZ l'attore potrebbe aver avuto una relazione con una diciottenne di nome Tokata Iron Eyes e la sua famiglia avrebbe presentato un ordine restrittivo contro la star di The Flash.

Tra le accuse mosse dalla famiglia, Ezra Miller avrebbe provato ad adescare Tokata da quando aveva appena 12 anni. I genitori hanno affermato che Miller ha anche dato droghe alla loro figlia. Un giudice, in precedenza, aveva firmato la richiesta di un'ordinanza cautelare e aveva limitato i contatti dell'attore con Tokata e la sua famiglia.