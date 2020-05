Ezio Bosso: l'addio del mondo dello spettacolo e della sua orchestra

grazie per la musica

grazie per il cuore

per il battito

per il tempo

grazie alle tue dita danzanti, ai tuoi denti bianchi

a quelli neri dei tuoi diesis

per il coraggio del tuffo

per la fragilità esposta

per i nonostante e i comunque

grazie Ezio#eziobosso pic.twitter.com/PdOJ6pGSe0