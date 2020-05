Ezio Bosso, stasera su Rai3 omaggio al pianista scomparso

Il servizio pubblico rende omaggio ad Ezio Bosso, il pianista morto oggi all'età di 48 anni, con la replica di Che storia è la musica, in onda stasera su Rai3.

Ezio Bosso è scomparso oggi e stasera su Rai3 verrà trasmesso un omaggio, il primo tra quelli che la RAI sta programmando in queste ore, che verrà replicato domani su Rai5.

Il terzo canale RAI aveva conosciuto e ospitato il Maestro Ezio Bosso con il progetto Che Storia è la Musica, realizzato a giugno e dicembre del 2019 e riproposto stasera in replica alle 20:45 (prenderà dunque lo slot orario destinato a Un posto al sole Classic). Per Bosso Che Storia è la Musica è stato come l'avverarsi di un suo sogno, a lungo meditato: quello di creare un programma del tutto nuovo, che potesse armonizzare la cosiddetta musica alta al mezzo televisivo, rendendola fruibile a un pubblico più ampio.

Un atto d'amore verso il grande repertorio classico e verso tutti coloro che lo sentono inaccessibile, con musiche dello stesso Bosso, di Ludwig van Beethoven e Giuseppe Verdi.

“La bacchetta di un direttore è come quella dei maghi, è magica, da niente succede tutto. La musica siamo noi”.

In ricordo di #EzioBosso che ha fatto della musica la sua forza, la sua vita.#CheStoriaèlaMusica stasera alle 20:45 su #Rai3 e su @RaiPlay pic.twitter.com/w2orugzdBr — Rai3 (@RaiTre) May 15, 2020

Ospiti della serata tanti dei suoi amici che sono costretti, oggi, a salutarlo per sempre: Luca Bizzarri, Alessandra Facchinetti, Roby Facchinetti, Andrea Lo Cicero, Nicoletta Mantovani, Enrico Mentana, Alfonso Signorini, Gino Strada, Anna Tifu, Andrea Zanotti e il Coro della Sosat.