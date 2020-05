Ezio Bosso: Stefano Accorsi legge le sue parole sulla quarantena in un video emozionante

Ezio Bosso, morto a soli 48 anni, aveva condiviso un'emozionante riflessione sulla quarantena che stavano affrontando gli italiani e Stefano Accorsi ha letto le sue parole in un emozionante video.

Il pianista, nonostante le sue condizioni di salute, aveva condiviso il suo ottimismo e la sua visione poetica di un mondo pur alle prese con molte difficoltà.

L'artista aveva pubblicato online il suo post il 14 marzo e successivamente Stefano Accorsi ha ricevuto il compito di leggere i suoi pensieri.

Ezio Bosso aveva scritto:

"Io li conosco i domani che non arrivano mai

Conosco la stanza stretta

E la luce che manca da cercare dentro

Io li conosco i giorni che passano uguali

Fatti di sonno e dolore e sonno

per dimenticare il dolore

Conosco la paura di quei domani lontani

Che sembra il binocolo non basti

Ma questi giorni sono quelli per ricordare

Le cose belle fatte

Le fortune vissute

I sorrisi scambiati che valgono baci e abbracci

Questi sono i giorni per ricordare

Per correggere e giocare

Si, giocare a immaginare domani

Perché il domani quello col sole vero arriva

E dovremo immaginarlo migliore

Per costruirlo

Perché domani non dovremo ricostruire

Ma costruire e costruendo sognare

Perché rinascere vuole dire costruire

Insieme uno per uno

Adesso però state a casa pensando a domani

E costruire è bellissimo

Il gioco più bello

Cominciamo..."

L'artista, che lascia un grande vuoto nel mondo della musica, già a sedici anni aveva iniziato a suonare da solista in Francia. Nella sua carriera ha collaborato con artisti come Gérard Caussé, Pierre Yves Artaud, Laura Chislett. Nel 2011 subì un intervento chirurgico per un tumore al cervello e subito dopo gli fu diagnosticata una malattia neurodegenerativa. Nonostante questo ha continuato a suonare fino al 2019. Nel 2016 Carlo Conti lo volle sul palco dell'Ariston dove esordì dicendo: "che ci faccio qui ? Mi hai fregato, sono emozionato, così parlo peggio del solito", il suo intervento incantò e commosse più di dieci milioni di spettatori.