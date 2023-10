Best. Christmas. Ever!: Heather Graham nel trailer della commedia natalizia di Netflix

Natale è alle porte e quindi anche i film a tema sono in arrivo, specialmente in streaming.

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di Best. Christmas. Ever!, la nuova commedia natalizia che avrà per protagoniste Heather Graham e Brandy. La pellicola uscirà in streaming il 16 novembre.

La storia segue una donna (Graham) che riallaccia i rapporti con una vecchia compagna di college (Brandy) durante le vacanze. Tuttavia, quando la donna arriva cercando di dimostrare che la sua vecchia amica non può vivere il tipo di vita che lei ostenta pubblicamente, dà il via a una serie di scherzi su cosa significhi essere benedetti e vivere nello spirito natalizio.

Nel cast sono presenti anche Jason Biggs (American Pie) e Matt Cedeño (Power).

Il film è diretto da Mary Lambert, nota soprattutto per aver diretto Cimitero vivente del 1989 e il suo sequel, nonché alcuni dei videoclip più iconici degli anni '80 e '90, tra cui quelli di Madonna come "Like a Virgin", "Material Girl" e "Like a Prayer", e i quelli di Janet Jackson come "Control" e "Nasty".

Negli ultimi anni, Lambert è tornata al piccolo schermo, dirigendo episodi di Law & Order, The Goldbergs, Arrow della CW e The Blacklist.

