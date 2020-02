Extraction: Chris Hemsworth nelle prime foto del film Netflix

Extraction sarà il nuovo film con Chris Hemsworth di cui Netflix ha condiviso le prime foto ufficiali in attesa del debutto previsto sulla piattaforma di streaming nel mese di aprile.

Il lungometraggio action mostrerà l'interprete di Thor nel Marvel Cinematic Universe nella parte di un mercenario che viene ingaggiato per salvare il figlio (Rudhraksh Jaiswal), che è stato rapito, di un noto criminale. La situazione porterà in Extraction il protagonista interpretato da Chris Hemsworth a intraprendere un viaggio a Dhaka, Bangladesh, e a stringere un'amicizia improbabile con il ragazzo.

Ecco la foto:

L'attore ha dichiarato che essendo padre di tre figli ha potuto utilizzare le proprie emozioni per rendere l'interpretazione realistica: "Ogni prospettiva che hai sulla vita cambia quando diventi padre, non si tratta più solo di te stesso, ma devi pensare a loro. Non riesco a immaginare niente di peggio rispetto alla perdita o alla scomparsa di un figlio". Hemsworth ha proseguito sottolineando che l'incontro con il ragazzo fa emergere qualcosa di inaspettato: "Sveglia qualcosa in lui che aveva sepolto e messo da parte per molti anni. Ha accettato che potrebbe morire in ogni momento e l'innocenza e la purezza di questo ragazzino lo spingono a capire che ha qualcosa in più da fare sulla Terra prima di morire".

La regia è stata curata da Sam Hargrave ed Extraction sarà disponibile online dal 24 aprile.