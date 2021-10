Chi è l'ex moglie di Gianluca Grignani, Francesca Dall’Olio

L'ex moglie di Gianluca Grignani si chiama Francesca Dall'Olio: la loro separazione è divenuta ufficiale nel luglio del 2020, dopo ben diciassette anni di matrimonio, e da allora nessuno dei due ha mai parlato pubblicamente dei motivi della rottura.

Francesca Dall'Olio è nata nel 1972 e purtroppo, essendo una persona estremamente riservata, non abbiamo moltissime informazioni sul suo conto. Non sappiamo, infatti, né quale sia la sua data di nascita completa né dove sia nata, dal momento che non ha mai divulgato informazioni personali di alcun genere nel corso degli anni.

Sappiamo però che la Dall'Olio è una fotografa estremamente talentosa anche se, nonostante la natura della sua professione, non ha mai rilasciato interviste, preso parte a nessun programma televisivo e, sebbene abbia una pagina Instagram ufficiale, quest'ultima è privata ed accessibile soltanto su richiesta.

Una certezza d'altro canto, ce l'abbiamo: Francesca Dall'Olio , l'ex moglie di Gianluca Grignani, è stata la protagonista di un video di un brano molto famoso del cantante: nel filmato di Una Donna Così, infatti, è apparsa assieme ad Elba, madre del cantante, alla sorella e alle sue figlie, Ginevra e Giselle.