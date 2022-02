Gianluca Grignani a Sanremo 2022: cosa è successo

Ospite della serata dei duetti a Sanremo 2022, Gianluca Grignani ha cantato La mia storia tra le dita insieme a Irama - tra i 25 partecipanti alla manifestazione canora ligure - ed è riuscito ancora una volta ad attirare su di sé l'attenzione mediatica e del popolo dei social network.

Ma cosa è accaduto? Voci di corridoio hanno riportato presunte tensioni tra Irama e Gianluca Grignani a poche ore dall'esibizione. La volontà di Irama, infatti, era quella di cantare Destinazione Paradiso. Tuttavia, l'autore della canzone avrebbe negato tale ipotesi, protendendo con decisione incontrovertibile per La mia storia tra le dita. A quanto pare, tale scelta avrebbe fatto calare una cortina di ferro tra i due artisti.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, inoltre, Gianluca Grignani e Irama avrebbero provato insieme La mia storia tra le dita soltanto una volta, insufficiente per dare vita a un vero e proprio feeling in grado di ambire ad appassionare il pubblico. Nonostante Irama fosse terrorizzato da eventuali "colpi di testa" di Grignani sul palco di Sanremo, tutto è andato per il verso giusto, e i due sono riusciti a coinvolgere il pubblico al massimo grado. L'autore di Destinazione Paradiso è sceso dal palcoscenico e si è reso protagonista di una "cavalcata" per tutto l'Ariston, inseguito da Irama.

A differenza del pubblico in sala, i social network addicted sono sembrati meno entusiasti e hanno sottolineato le sbavature di una performance in cui Gianluca Grignani ha finito per esagerare e oscurare il suo partner. In difesa del cantautore, però, si è innalzato uno scudo di pareri che hanno evidenziato le singolarità e il talento di un artista da sempre in lotta con i suoi demoni interiori che, più e più volte, gli hanno provocato scivoloni da cui, però, Grignani è stato costantemente in grado di rialzarsi.