Chi è l'ex marito di Antonella Clerici, Sergio Cossa

Il primo marito di Antonella Clerici è l'ex giocatore di pallacanestro Pino Motta, sposato nel marzo 1989, anche se il matrimonio tra i due è durato soltanto due anni. La conduttrice televisiva, in seguito, ha sposato il produttore musicale Sergio Cossa, a Manhattan, nell'estate del 2000.

Dopo la fine del primo matrimonio la Clerici ha sposato il produttore musicale ma anche questa volta il matrimonio ha avuto vita breve: "Ci ho riprovato con Sergio Cossa: con lui ho conosciuto la passione autentica, il batticuore, mi sono sentita donna. Avevo 28 anni, lui 45 ed era il ritratto di Richard Gere. Tra tira e molla siamo stati legati una decina d'anni. Un grande amore, finito poco dopo il secondo anno di nozze. Un altro fallimento!"

Sanremo 2010, prima serata: Antonella Clerici è la conduttrice

Sergio è stato uno dei primi DJ italiani, oltre che un famoso produttore musicale: a 18 anni ha iniziato a lavorare in Svezia come cameriere, dove è rimasto affascinato dal numero di ragazzi che si ritrovavano nei locali per ballare e divertirsi. Per questo motivo ha deciso di dare inizio alla sua avventura nelle discoteche, ottenendo immediatamente il successo a livello internazionale. Oltre alla sua passione per il cibo, l'ex della celeberrima conduttrice segue ancora la realizzazione di colonne sonore di compositori come Piersanti e Piovani.

Antonella Clerici, parlando del suo matrimonio con Cossa, in passato ha dichiarato: "Da lui avrei voluto più comprensione in certi momenti. I motivi per cui finisce un amore non sono mai definiti. Ma ho avuto il privilegio di aver vissuto un grande amore: il fatto che finisca non vuol dire che venga dimenticato o che non abbia importanza per la vita".