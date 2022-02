Chi è l'ex fidanzato di Michele Bravi, che lo ha aiutato dopo l'incidente

Michele Bravi è stato vittima di un tragico incidente, che lui stesso definisce come "lo strappo" della sua vita, a causa del quale ha dovuto affrontare una lunga terapia che lo ha inevitabilmente allontanato dalle scene. L'aiuto del suo ex fidanzato, a detta dello stesso artista, ha permesso a Michele di superare il trauma e di tornare a cantare.

Bravi, durante la sua prima intervista rilasciata a Verissimo dopo l'incidente, ha dichiarato: "Oggi non c'è nessuno. Negli ultimi due anni ho fatto un percorso di terapia che ha richiesto un impegno di energie molto forti e a cui sono molto grato".

Sempre nell'intervista il cantante ha specificato che il suo ex fidanzato, di cui non è mai stato rivelato il nome, lo ha aiutato a credere nuovamente nella musica e nella sua voce dopo l'incidente: "Era il mio ragazzo, la persona con cui ho condiviso tanti mesi della mia vita."

"Nel momento in cui quella storia stava nascendo non ne riconoscevo l'importanza. La mia vita a un certo punto ha subito uno strappo e il buio è arrivato davanti ai miei occhi in maniera violenta: avevo perso contatto con il reale. La sua presenza è stata un motivo per orientarsi. Ho capito che l'amavo quando l'ho saputo lasciare andare via." Ha spiegato Michele Bravi, prima di aggiungere: "L'amore non è un atto privato, l'amore è un atto pubblico, chi ama deve avere il coraggio di esporsi."