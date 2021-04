Ewan McGregor spiega come è stato istruito alle scene di sesso gay per la serie Halston

Ewan McGregor ha rivelato come è stato istruito alle scene di sesso gay per la serie Halston, metodo molto diverso dai suoi ruoli passati nei panni di personaggi queer.

Nella miniserie Halston, firmata da Ryan Murphy, Ewan McGregor ha interpretato un personaggio omosessuale. ecco come è stato istruito alle scene di sesso gay sul set dello show.

Halston: una foto del protagonista Ewan McGregor

In una nuova intervista a Hollywood Reporter, Ewan McGregor, 54 anni, ha riflettuto sui numerosi ruoli gay interpretati nel corso della sua carriera rivelando il suo approccio alle scene di sesso:

"Per Halston, è stata la prima volta in cui ho lavorato con un coordinatore di intimità. Devo dire che è stato un fottuto sollievo. Finora i registi mi dicevano 'Fai quello che vuoi'. Non è giusto nei confronti dell'altro attore."

In passato, McGregor ha interpretato alcuni ruoli queer in film come Velvet Goldmine e I racconti del cuscino, che hanno richiesto scene di nudo full-frontal e sesso esplicito. Il che lo ha costretto talvolta a improvvisare le scene di sesso. Riflettendo sul tema del momento, se sia giusto o no vedere un attore etero in ruoli gay, McGregor ha espresso la sua opinione spiegando di rispettare ogni idea la riguardo:

"Non ho sperimentato la vita di un omosessuale. Non so cosa significhi essere discriminati per via della tua sessualità, perciò posso solo rispettare il punto di vista di chi è frustrato nel vedere attori etero interpretare personaggi gay, mentre gli attori gay faticano a trovare lavoro. Se fosse stata una storia sulla sessualità di Halston, allora forse sarebbe stato giusto affidare il ruolo a un attore. Ma in questo caso - e non voglio sembrare che stia minimizzando perché è qualcosa a cui ho pensato molto - suppongo che alla fine la sessualità sia solo una parte di ciò che era."

Per il ruolo di Halston, Ewan McGregor ha svelato di aver imparato a cucire, di aver studiato ore e ore di materiale documentario e di aver perfino incontrato Liza Minnelli per parlare del personaggio.

Halston arriverà su Netflix il 14 maggio.