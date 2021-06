Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead danno il benvenuto al loro primo figlio (FOTO)

Ewan McGregor è diventato di nuovo papà proprio in questi giorni, dando il benvenuto a Laurie, primogenito nato dalla relazione con Mary Elizabeth Winstead.

Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead sono diventati genitori, dando il benvenuto al loro primo bambino, Laurie, come hanno annunciato le sorelle maggiori Clara e Esther, figlie dell'attore di Obi-Wan Kenobi.

Il piccolo Laurie è già famoso, non solo perché Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead sono due attori noti, ma anche perché le sorelle maggiori hanno postato già le sue foto su Instagram, facendo impazzire i fan dell'attore di Trainspotting. Ecco le foto del nuovo arrivato della famiglia McGregor, beato in braccio alle sue sorelle: "Benvenuto in famiglia piccolo Laurie"

La notizia della dolce attesa di Mary Elizabeth Winstead è stata una sorpresa per molti, visto che l'attrice non è stata mai vista con il pancione né lei stessa ha pubblicato qualche foto della gravidanza e della nascita del piccolo Laurie. A quanto pare, però, la felicità di Clare e Esther è stata tale che non hanno saputo trattenersi dal presentare il fratellino alla loro community social.

Ewan McGregor, 50 anni, è anche papà di altri due figli, oltre a Clare, Esther e Laurie, Jamyan, 20, e Anouk, 10, avuti dal suo precedente matrimonio con Eve Mavrakis, da cui ha divorziato dopo 22 anni di matrimonio.

Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead si sono conosciuti nel 2017, sul set di Fargo. Da lì è scoccata la scintilla, nonostante fossero entrambi sposati da molto tempo. Lei poco dopo ha chiesto il divorzio dal marito con il quale stava insieme dall'età di 18 anni, mentre Ewan McGregor nel 2018 ha iniziato le pratiche di separazione, ma ha ottenuto il divorzio ufficiale solo nel 2020.