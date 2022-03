Evan Rachel Wood risponde a Marilyn Manson: "Io ho la verità dalla mia parte"

Evan Rachel Wood, durante l'ultimo episodio di The View, è tornata a parlare di Marilyn Manson in occasione dell'uscita del suo documentario intitolato Phoenix Rising.

Marilyn Manson ha provato ad intimidire Evan Rachel Wood facendole causa ma a quanto pare il rocker ha sottovalutato la forza volontà della star di Westworld: l'attrice ha dichiarato "di avere dalla sua parte la verità" quando è apparsa in tv lunedì, durante un segmento di The View, per discutere del suo nuovo documentario intitolato Phoenix Rising.

Prima di parlare del docu-film, che racconta gli anni passati con Manson, i presunti abusi che ha subito per mano sua, il tentativo di suicidio e la sua decisione di accusarlo di violenze, l'attrice ha anche detto ciò che pensa a proposito del fatto che la rockstar statunitense le ha fatto causa accusandola di diffamazione.

"Non posso, ovviamente, parlare di nessuna delle accuse specifiche della causa, ma non ho paura", ha detto la star durante la puntata di The View. "Sono triste, perché è così che funziona, questo è ciò che passa praticamente ogni sopravvissuto che cerca di smascherare qualcuno in una posizione di potere, e questo fa parte della rappresaglia che ti arriva contro. Questo è il motivo per cui le persone non lo fanno e stanno zitte, era tutto previsto".

"Sono molto fiduciosa, ho la verità dalla mia parte e la verità verrà fuori. Quindi sì, ancora una volta, non lo sto facendo per riabilitare il mio nome, lo sto facendo per proteggere le persone. Lo sto facendo per dare l'allarme che c'è una persona pericolosa là fuori e non voglio che nessuno si avvicini a lui. E così le persone possono pensare quello che vogliono. Io devo solo lasciare che il processo legale faccia il suo corso, sono stabile come una roccia", ha concluso Evan Rachel Wood.