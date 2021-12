Eva Longoria star della docuserie Searching for Mexico

Eva Longoria sarà la protagonista di Searching For Mexico: una docuserie che verrrà prodotta da CNN+ e debutterà sugli schermi americani nel 2022.

Il progetto è una nuova versione del format alla base di Stanley Tucci: Searching for Italy.

Le sei puntate del progetto con star Eva Longoria mostreranno l'attrice mentre viaggia in varie parti del Messico per esploraere la cucina locale. Tra i luoghi che visiterà ci saranno regioni come Oaxaca, dove compierà della attività tipiche del luogo come raccogliere gli ingredienti della tequila come hanno fatto in passato gli aztechi.

L'attrice ha dichiarato: "Collaborare con CNN per una spedizione con al centro la cucina in varie parti del Messico è un sogno che diventa realtà. Sono così orgogliosa delle mie radici messicane-americane e non vedo l'ora di proporre al mondo le gemme nascoste del Messico al mondo tramite Searching for Mexico".

Eva ha proseguito sottolineanndo: "Sono un'enorme fan del viaggio di Stanley attraverso l'Italia. Ha fissato l'asticella davvero in alto e non vedo l'ora che tutti si innamorino della magia del Messico".

Stanley Tucci sarà coinvolto come produttore della nuova docuserie in collaborazione con Longoria, Ben Spector, Eve Kay e Jess Orr.