Eva Green su Johnny Depp: "Emergerà il suo cuore meraviglioso e la sua vita sarà migliore"

Eva Green ha espresso pubblicamente il suo sostegno a Johnny Depp, in queste settimane protagonista del delicato processo di diffamazione contro la sua ex moglie Amber Heard.

Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard sta calamitando ormai da giorni l'attenzione internazionale, spingendo celebrità e gente comune a schierarsi ed esprimere la propria opinione su ciò che sta accadendo tra l'attore dei Pirati dei Caraibi e l'attrice di Aquaman. L'ultima, in ordine di tempo, a dire pubblicamente la propria è stata Eva Green, la quale ha approfittato dei social per supportare Depp, suo co-protagonista di Dark Shadows. "Non ho dubbi sul fatto che Johnny riuscirà ad emergere con il suo buon nome e che il suo cuore meraviglioso sarà rivelato al mondo", ha scritto Green su Instagram, aggiungendo: "La vita sarà migliore di quanto non sia mai stata per lui e la sua famiglia".

Ricordiamo, per chi ancora non lo sapesse, che il caso Depp vs Heard è iniziato dopo che l'attrice ha scritto un editoriale sul Washington Post del 2018 in cui dichiarava di aver subito violenza domestica. Le ex fidanzate di Depp, Ellen Barkin e Jennifer Grey, si sono recentemente pronunciate nel corso del processo, con Barkin che ha testimoniato che Depp era "geloso" e "voleva avere il controllo" durante la loro relazione, risalente al periodo delle riprese di Paura e delirio a Las Vegas, aggiungendo che l'attore le avrebbe lanciato contro una bottiglia di vino. Altre ex di Depp, ovvero Winona Ryder e Vanessa Paradis, hanno invece difeso Depp, spendendo parole amorevoli su di lui.

Durante il processo, Johnny Depp ha affermato di aver perso 22,5 milioni di dollari per il sesto capitolo dei Pirati dei Caraibi, oltre che per numerosi altri ruoli a cui ha dovuto rinunciare, tra cui quello nella saga di Animali fantastici, che è stato assegnato a Mads Mikkelsen.