Sinner e Darderi oggi in semifinale a Roma: orario, tv in chiaro e streaming

Grande giornata agli Internazionali d'Italia con Jannik Sinner contro Daniil Medvedev e Luciano Darderi contro Casper Ruud. Ecco gli orari dei match e tutte le informazioni su diretta tv in chiaro e streaming.

Grande giornata di tennis agli Internazionali d'Italia di Roma, dove venerdì 15 maggio andranno in scena le semifinali del tabellone maschile. Il pubblico di Roma si prepara a spingere ben due azzurri nelle semifinali del tabellone maschile. Jannik Sinner e Luciano Darderi scendono in campo sul Centrale con un sogno condiviso: regalare all'Italia una clamorosa finale tutta tricolore. Il numero 1 al mondo sarà impegnato contro il russo Daniil Medvedev, Darderi sfiderà il norvegese Casper Ruud.

Sinner vs Medvedev: la sfida infinita arriva sulla terra rossa

Non prima delle ore 19:00, i riflettori della sessione serale si accenderanno sul match più atteso: il numero uno del mondo Jannik Sinner sfida il suo eterno rivale, Daniil Medvedev. Sarà il 17° scontro diretto in carriera (Sinner conduce 9-7 nei precedenti), ma c'è un dettaglio fondamentale: è il loro primissimo incrocio in assoluto sulla terra rossa.

Il cammino verso la semifinale

L'altoatesino sta vivendo una settimana straordinaria, reduce anche dal record di 32 vittorie consecutive nei Masters 1000. Il suo cammino a Roma è stato devastante:

Esordio: Sebastian Ofner (6-3, 6-4)

Sebastian Ofner (6-3, 6-4) Secondo turno: Alexei Popyrin (6-2, 6-0)

Alexei Popyrin (6-2, 6-0) Ottavi di finale: Andrea Pellegrino (6-2, 6-3)

Andrea Pellegrino (6-2, 6-3) Quarti di finale: Andrey Rublev (6-2, 6-4)

L'ostacolo Medvedev

Il russo, campione dell'edizione 2023, ha avuto una settimana decisamente più movimentata. Ha beneficiato del ritiro di Machac al secondo turno, per poi superare Pablo Llamas Ruiz (3-6, 6-4, 6-2), Thiago Agustin Tirante (6-3, 6-2) e infine vincere una vera e propria battaglia nei quarti contro l'emergente Martin Landaluce (1-6, 6-4, 7-5). Pur avendo perso la maggior parte degli ultimi scontri diretti con Jannik, Medvedev spera che la superficie più lenta possa rimescolare le carte.

Luciano Darderi

Darderi vs Ruud: Luciano non vuole smettere di stupire

Ad aprire il programma del singolare maschile sul Campo Centrale sarà invece Luciano Darderi. L'italiano, testa di serie numero 18 del torneo, affronterà il norvegese Casper Ruud (testa di serie numero 23) in un match inedito a questi livelli: non ci sono infatti precedenti sul circuito maggiore tra i due tennisti.

L'incontro è programmato come secondo sul Centrale (dopo il doppio d'apertura delle 13:30 che vede impegnati gli altri azzurri Bolelli/Vavassori) e si giocherà non prima delle ore 15:30.

Per Darderi si tratta del punto più alto della carriera in un Masters 1000, raggiunto dopo la pazzesca maratona notturna nei quarti contro lo spagnolo Rafael Jodar, piegato al terzo set (7-6, 5-7, 6-0). Di fronte avrà uno specialista della terra come Ruud, ex numero 2 del mondo e già quattro volte semifinalista a Roma, che nei quarti ha eliminato in tre set Karen Khachanov.

Dove vedere le semifinali in TV e Streaming

La copertura per questa grandiosa giornata di tennis sarà totale, con la splendida notizia della trasmissione anche in chiaro per tutti gli appassionati.