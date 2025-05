Eurovision 2025: chi vincerà la finale? I bookmaker puntano tutto su una nazione (e non è l’Italia)

Dopo le due semifinali e la definizione dei 26 finalisti, l'Eurovision Song Contest 2025 entra nella sua fase più calda. Sabato 17 maggio, in diretta dalla St. Jakobshalle Arena di Basilea, verrà incoronato il vincitore della kermesse musicale più seguita d'Europa e dell'evento non sportivo più seguito al mondo. Ma chi ha davvero le carte in regola per trionfare?

I favoriti della semifinale e i possibili outsider

Secondo gli esperti di Sisal, la Svezia è ancora la favorita assoluta: la vittoria dei KAJ è quotata a 2,00, mentre il successo al televoto è proposto addirittura a 1,50. Un dominio annunciato, considerando che il Paese scandinavo guidava i pronostici già prima di calcare il palco, il brano Bara Bada Bastu è un successo anche nello streaming.

Ma l'Austria non ha intenzione di restare a guardare. Forte della performance di JJ, che ha convinto pubblico e giuria durante la semifinale, il Paese si piazza subito dietro in lavagna dei bookmaker, a quota 3,50 per la vittoria finale e 1,85 come favorita della giuria - contro i 16,00 della Svezia per la stessa categoria. Una sfida nella sfida.

Il gruppo Svedese KAJ

A insidiare il podio c'è anche la Francia, quotata a 7,50 per il successo finale e 3,75 come favorita per il giudizio delle giurie. La proposta musicale la delicata e intensa Maman di Louane ha convinto per eleganza e intensità, guadagnandosi il plauso della critica. Attenzione però a possibili ribaltoni: Israele (quota 4,50) ed Estonia, rappresentata dal provocatorio Tommy Cash (quota 7,50), amatissimo dal pubblico, potrebbero ribaltare ogni previsione grazie al televoto.

E l'Italia? Dopo un debutto molto discusso e l'onda virale che ha travolto Lucio Corsi, il nostro rappresentante rimane tra gli outsider. La sua vittoria è bancata a 50,00, la stessa quota di Gabry Ponte, in gara per San Marino. Più distanti le probabilità di imporsi al televoto: entrambi sono proposti a 100, segno che il tifo social potrebbe non bastare a incidere sui risultati reali.

Ultimi in classifica: Regno Unito e Norvegia fanalini di coda

A chiudere il tabellone delle scommesse ci sono Regno Unito e Norvegia. Gli inglesi rischiano di bissare le recenti delusioni: sono quotati a 100 per la giuria e addirittura a 300 per il televoto, facendo temere l'ennesimo piazzamento all'ultimo posto. Peggio ancora va alla Norvegia, che secondo Sisal sarà la "cenerentola" dell'edizione: unica nazione quotata a 500 sia come vincente al televoto che secondo la giuria.