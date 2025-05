Eurovision 2025, la scaletta della seconda semifinale: l'ordine di esibizione dei cantanti, gli orari

Non ci sarà Lucio Corsi nella seconda semifinale dell'Eurovision 2025, in onda stasera su Rai 2, ma ci sarà la contestata cantante di Israele: ecco la scaletta della serata.

Dopo la prima puntata dello scorso martedì, l'Eurovision Song Contest 2025 torna stasera su Rai 2 con la seconda semifinale. Saranno ancora Gabriele Corsi e BigMama ad accompagnare il pubblico italiano con commenti e spiegazioni. Una coppia di conduttori inedita ma già assai popolare, e il riscontro positivo arriva anche dai numeri: il 13 maggio sono stati più di 2 milioni gli spettatori incollati allo schermo, più dell'anno precedente.

La scaletta del 15 maggio: i cantanti pronti a esibirsi

Non ci sarà naturalmente Lucio Corsi sul palco di Basilea in questa seconda serata in compagnia dell'ESC 2025: il cantautore toscano, che rappresenta l'Italia, si è infatti esibito lo scorso martedì. E non ci sarà neppure Gabry Ponte, che con la sua Tutta l'Italia è riuscito a mettere al sicuro un posto in finale per San Marino.

Ci saranno invece tre dei "Big 5" (i Paesi che accedono di diritto alla finalissima dell'Eurovision, tra cui l'Italia), e la contestatissima Yuval Rapahel, la cantante che partecipa per lo stato di Israele. Nonostante l'appello di migliaia di artisti, nonostante le palesi manifestazioni di dissenso del pubblico accorso a Basilea, l'EBU ha deciso anche quest'anno di non impedire la partecipazione alla delegazione dello stato mediorientale, nonostante gli orrori che esercito e governo stanno compiendo a Gaza.

Ecco l'ordine di uscita sul palco degli artisti:

Australia: Go-Jo, Milkshake Men

Montenegro: Nina Žižić, Dobrodošli

Irlanda: Emmy, Laika Party

Lettonia: Tautumeitas, Bur man laimi

Armenia: Parg, Survivor

Austria: JJ, Wasted Love

Regno Unito: Remember Monday, What the Hell Just Happened? (già in finale)

Grecia: Klavdia, Asteromata

Lituania: Katarsis, Tavo asys

Malta: Miriana Conte, Serving

Georgia: Mariam Shengelia, Freedom

Francia: Louane, Maman (già in finale)

Danimarca: Sissal, Hallucination

Repubblica Ceca: Adonxs, Kiss Kiss Goodbye

Lussemburgo: Laura Thorn, La poupée monte le son

Israele: Yuval Raphael, New Day Will Rise

Germania: Abor & Tynna, Baller (già in finale)

Serbia: Princ, Mila

Finlandia: Erika Vikman, Ich komme

Dove e a che orare seguire la seconda semifinale di Eurovision 2025

Anche in questo giovedì 15 maggio l'appuntamento per il pubblico italiano è su Rai 2. Solo la finale di sabato 17, infatti, verrà trasmessa su Rai 1 in prima serata.

Sarà possibile naturalmente seguire la seconda semifinale dell'Eurovision anche in streaming grazie a RaiPlay e al canale YouTube della manifestazione.

Diretta anche su Radio 2, condotta da Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

La RAI dà la possibilità di seguire l'ESC 2025 anche in 4K su Rai 4K, al canale 210 di TivùSat o al canale 101 del Digitale Terrestre, ma solo per le smart tv connesse ad internet e con supporto HbbTV - Hybrid Broadcast Broadband TV).

Se il fischio d'inizio è fissato alle 21:00, sappiamo già a che gli altri 10 finalisti verranno annunciati intorno alle 22:50, perchè l'appuntamento odierno con l'Eurovision si concluderà alle 23:15, quando su Rai 2, a quasi un mese di distanza da quella che sarebbe stata la sua naturale collocazione in palinsesto, andrà in onda l'ultima puntata di Stasera c'è Cattelan su Rai 2.

Le votazioni dall'Italia

Sappiamo ormai bene che il regolamente dell'ESC prevede come ciascun Paese non possa votare per il proprio rappresentante, ma soltanto per gli artisti che rappresentano le altre nazioni in gara. Stasera, inoltre, per il pubblico italiano non sarà possibile votare affatto: le preferenze, via telefono, SMS o app, si possono inviare solo nelle serate in cui è prevista l'esibizione del proprio artista.

Questo significa che gli spettatori potranno votare dall'Italia durante la finale.

In quella stessa sera saranno chiamate ad assegnare punteggi da 1 a 12 anche le giurie nazionali composte da 5 esperti. Ricordiamo che ad annunciare i voti assegnati dall'Italia ci sarà Topo Gigio, già "compagno" di Lucio Corsi durante la serata delle cover a Sanremo 2025.