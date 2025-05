Eurovision 2025: chi sono tutti i finalisti, Israele passa il turno tra i fischi

Sabato 17 maggio saranno 26 i Paesi che si esibiranno alla St. Jakobshalle Arena di Basilea per contendersi la vittoria dell'Eurovision Song Contest 2025: ecco la lista completa.

La seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025 ha chiuso il cerchio, decretando quali saranno tutti i finalisti che sabato 17 maggio, a Basilea, si contenderanno la vittoria, e quindi l'organizzazione della prossima edizione.

Anche il secondo appuntamento con l'evento, quest'anno in Svizzera, è stato condotto dalla cantante Sandra Studer (che nei minuti finali si è sibita, in italiano, sulle noste di Insieme: 1992 di Toto Cutugno, canzone vincitrice di Eurovision nel 1990) e dalla comica Hazel Brugger.

Sabato a loro due si unirà anche Michelle Hunziker, che ha ottenuto da Mediaset un permesso speciale per partecipare solo alla finalissima.

I 26 finalisti di ESC 2025

Nella serata di giovedì 15 maggio sono stati 10 i Paesi che si sono aggiunti ai 16 già qualificati. Come da previsioni degli scommettitori, anche la performance di Israele è rientrata tra quelle premiate dal televoto, nonostante le forti riserve espresse circa la partecipazione di Yuval Raphael, e nonostante le contestazioni che hanno accompagnato tanto le prove generali, quanto l'esibizione e poi la proclamazioni dei risultati provvisori.

Ecco gli ultimi dieci finalisti di Eurovision 2025:

Lituania, Katarsis con Tavo Akys

Israele, Yuval Raphael con New Day Will Rise

Armenia, PARG con Survivor

Danimarca, Sissal con Hallucination

Austria, JJ con Wasted Love

Lussemburgo, Laura Thorn con La Poupée Monte Le Son

Finlandia, Erika Vikman con Ich Komme

Lettonia, Tautumeitas con Bur Man Laim

Malta, Miriana Conte con Serving

Grecia, Klavdia con Asteromáta

A loro si aggiungono naturalmente i 10 finalisti già scelti durante la prima semifinale di martedì 13 maggio:

Norvegia - Kyle Alessandro con Lighter

Albania - Shkodra Elektronike con Zjerm

Svezia - KAJ con Bara Bada Bastu

Islanda - VÆB con RÓA

Paesi Bassi - Claude con C'est La Vie

Polonia - Justyna Steczkowska con GAJA

San Marino - Gabry Ponte con Tutta l'Italia

Estonia - Tommy Cash con Espresso macchiato

Portogallo - NAPA con Deslocado

Ucraina - Ziferblat con Bird of Pray

A chiudere l'elenco ci sono poi i "Big Five" e il Paese ospitante, che di diritto, in base al regolamento, accede alla finale:

Spagna - Melody con Esa diva

Italia - Lucio Corsi con Volevo essere un duro

Svizzera - Zoë Më con Voyage

Regno Unito - Remember Monday con What the Hell Just Happened?

Francia - Louane con Maman

Germania - Abor & Tynna con Baller

Tutti loro si eisbiranno alla St. Jakobshalle Arena di Basilea sabato 17 maggio, con diretta prevista dalle ore 20:35. Per l'Italia, che trasmetterà l'ultima serata su Rai 1, a commentare l'evento ci saranno ancora una volta Gabriele Corsi e BigMama.