Eurovision 2021: chi sono i 10 finalisti della seconda serata

La seconda serata dell'Eurovision 2021 ha decretato gli altri 10 finalisti dell'edizione, regalandoci così il quadro completo delle 26 nazioni che sabato si sfideranno sul palco dell'Ahoy Arena di Rotterdam.

L'Eurovision Song Contest 2021 viene ospitata dai Paesi Bassi, è tradizione infatti che sia il paese vincitore del Festival ad organizzare l'edizione successiva. Nel 2019 a trionfare in Israele era stato Duncan Laurence dei Pesi Bassi. Come sappiamo, l'edizione del 2020 è stata annullata a causa dell'emergenza sanitaria mondiale. Ieri sera si è svolta la seconda semifinale e altri dieci paesi si sono aggiunti alle nazioni finaliste "di diritto", ovvero Paesi Bassi, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia, completando il quadro delle 26 finaliste di cui fanno parte le 10 nazioni più votate nella semifinale di martedì 18 maggio.

Ecco le nazioni vincitrici della seconda semifinale:

Albania - Anxehela Peristeri con 'Karma'

Serbia - Hurricane con 'Loco loco'

Bulgaria - Victoria con 'Growing Up is Getting Old'

Moldavia - Natalia Gordienko con 'Sugar'

Portogallo - Black Mamba con 'Love is on my side'

Islanda- Daði Freyr Pétursson con '10 Years'

San Marino- Senhit feat Flo Rida con 'Adrenalina'

Svizzera- Gjon's Tears con 'Tount l'Univers'

Grecia- Stefania con 'Last Dance'

Finlandia - Blind Channel con 'Dark Side'

La finale andrà in onda sabato 22 maggio e a commentarla ci saranno Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Oltre ai nostri Måneskin, che proveranno a portare a casa la vittoria che all'Italia manca dal 1992, da non sottovalutare lo Svizzero Gjon's Tears, che ieri sera era il più votato sull'applicazione dell'Eurovision, e la rappresentante di San Marino, che sul palco è riuscita a portare un'artista del calibro di Flo Rida, rapper statunitense conosciuto in tutto il mondo. I finlandesi Blind Channel sono invece il gruppo rock che potrebbe portare via i voti degli amanti del genere ai nostri rappresentanti.