Eurovision 2021: chi sono i primi 10 finalisti

La prima semifinale dell'Eurovision 2021 ha promosso i primi 10 finalisti: ecco chi sono i cantanti o gruppi che sabato sera sfideranno i nostri Måneskin, ritenuti tra i favoriti per la vittoria.

Dopo un anno di stop a causa dell'emergenza sanitaria, è tornato l'Eurovision Song Contest 2021 che, giunto alla 65ª edizione, quest'anno viene ospitato dall'Olanda, che nel 2019 ha vinto il Festival con Duncan Laurence.

Sono 39 i cantanti che si esibiranno sul palco dell'Ahoy Arena di Rotterdam, 20 i brani che si qualificano per la finale, oltre alle nazioni finaliste "di diritto", ovvero i Paesi Bassi, la Francia, la Germania, il Regno Unito, la Spagna e l'Italia.

Ai 5 Paesi ieri sera si sono aggiunte le prime 10 nazioni che hanno passato il turno, ovvero:

Cipro (Elena Tsagrinou - El diablo)

Israele (Eden Alene - Set me free)

Ucraina (Go_A - Shum)

Norvegia (Tix - Fallen Angel)

Lituania (The Roop - Discoteque)

Belgio (Hooverphonic - The Wrong Place)

Russia (Manizha - Russian Woman)

Svezia (Tusse - Voices)

Malta (Destiny - Je me casse)

Azerbaijan (Efendi - Mata Hari)

La puntata ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico, è stata la semifinale più vista da quando questa parte della gara è emigrata su Rai4. La prossima semifinale si terra giovedì 20 maggio, commentata ancora una volta da Ema Stokholma e Saverio Raimondo dallo studio 5 del Centro Studi Fabrizio Frizzi. La finale andrà in onda sabato 22 maggio e a commentarla saranno Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.

I Måneskin tenteranno di portare il titolo in Italia per la terza volta, dopo la vittoria di Gigliola Cinquetti nel 1964 con Non ho l'età e di Toto Cotugno nel 1990 con il brano Insieme: 1992.