Europei 2021, Italia-Austria stasera in onda: dove vederla in TV e in streaming

Si gioca stasera Italia-Austria, valida per gli ottavi di finale degli Europei 2021: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Italia-Austria è la partita in programma stasera alle 21:00, l'incontro nel calendario degli Europei 2021 segna l'inizio degli ottavi di finale: da oggi chi perde è fuori dalla competizione continentale.

La squadra di Roberto Mancini, abbandonato lo Stadio Olimpico di Roma che l'ha vista vittoriosa per ben tre volte nella fase a gironi, è volata al Wembley Stadium di Londra per affrontare l'Austria. Dopo il turn over contro il Galles, l'allenatore azzurro tornerà a schierare gli 11 titolari per guadagnare il passaggio del turno.

A difesa ci sarà il ritorno di Di Lorenzo e a centrocampo Joginho e Barella saranno affiancati da uno tra Locatelli e Verratti, unico dubbio del nostro allenatore, che schiererà Immobile al centro dell'attacco affiancato da Insigne e Berardi.

L'Austria, allenata dal tecnico Franco Foda (di origini italiane, il padre è di Vittorio Veneto), si schiera con 4 uomini a difesa della sua porta. Tra gli austriaci il giocatore più rappresentativo è Alaba, difensore e centrocampista del Bayern Monaco.

Dove vederla in TV

Italia-Austria andrà in onda alle ore 21:00 dal Wembley Stadium di Londra, impianto che ospiterà anche la finale di Uefa Euro 2020 prevista per il prossimo 11 luglio. La partita sarà visibile in chiaro su Rai1. Il collegamento inizierà alle ore 20:30, la telecronaca dell'incontro è stata affidata ad Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro. A bordocampo per le interviste ci saranno Alessandro Antinelli, Aurelio Capaldi, Andrea Riscassi. Al termine del match il collegamento proseguirà con un ampio post partita. Italia-Austria sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201 del satellite, 482 del digitale), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 251). La telecronaca è di Fabio Caressa, il commento tecnico di Beppe Bergomi. Inviati Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Giorgia Cenni, Francesco Cosatti. Anche Sky ha previsto un ampio pre e post partita

Dove vederla in streaming

Italia-Galles può essere seguita in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.

La partita potrà essere seguita in streaming sul proprio computer anche grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, tablet o su PC.