Europei 2021, calendario degli ottavi di finale: dove vedere le partite in TV e in streaming

Sabato 26 giugno inizia la seconda fase degli Europei 2021: ecco il calendario degli ottavi di finale e dove vedere le partite in TV e in streaming.

Gli Europei 2021 entrano nella seconda fase: gli ottavi di finale iniziano sabato 26 giugno alle 18:00, e lo stesso giorno, ma alle 21:00, gli azzurri affronteranno l'Austria nello stadio di Wembley a Londra. Ecco il calendario e dove vedere le partite in TV e in streaming.

Sabato 26 giugno

Galles-Danimarca ore 18:00 ad Amsterdam - su Sky

ore 18:00 ad Amsterdam - su Italia-Austria ore 21:00 a Londra - su RAI 1 e Sky

Domenica 27 giugno

Olanda-Repubblica Ceca ore 18:00 a Budapest - su Sky

ore 18:00 a Budapest - su Belgio-Portogallo ore 21:00 a Siviglia - su RAI 1 e Sky

Lunedì 28 giugno

Croazia-Spagna ore 18:00 a Copenaghen - su Sky

ore 18:00 a Copenaghen - su Francia-Svizzera ore 21:00 a Bucarest - su RAI 1 e Sky

Martedì 29 giugno

Inghilterra-Germania , ore 18:00 a Londra - su RAI 1 e Sky

, ore 18:00 a Londra - su e Svezia-Ucraina ore 21:00 a Glasgow - su Sky

Dove vederle in streaming

Le partite trasmesse da Sky si potranno seguire in streaming sul proprio computer grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC.

Le partite trasmesse dalla Rai potranno essere seguite in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.