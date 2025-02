Ethan Hawke sta lavorando al remake di The Gunfighter (Romantico avventuriero)

Ethan Hawke è attualmente al lavoro sullo sviluppo di un remake del film Romantico avventuriero (The Gunfighter), arrivato nelle sale nel 1950 con la regia di Henry King.

L'attore e regista sarà impegnato nella realizzazione di una nuova versione del classico del cinema targato 20th Century Studios con star Gregory Peck.

I primi dettagli del remake

Shelby Gaines scriverà insieme a Ethan Hawke la sceneggiatura del film, anche se per ora non è stato confermato se si occuperà anche della regia o farà parte del cast.

Il progetto è attualmente nelle prime fasi di sviluppo e c'è ancora molto lavoro da compiere prima di avvicinarsi alla scelta degli interpreti e all'annuncio di chi sarà impegnato dietro la macchina da presa.

Hawke lavorerà allo script

Al centro della trama del film originale c'è Jimmy Ringo, un abile pistolero costretto a fare i conti con dei fanatici che lo perseguitano, uccidendone uno. I tre fratelli della vittima, tuttavia, arrivano nella città di Cayenne per vendicarsi.

Jimmy vuole rivedere la moglie Peggy, da cui si è separato, e il figlio di otto anni che vivono nell'area in incognito.

La situazione, tuttavia, si complica rapidamente rendendo l'incontro sempre più complicato.

Ethan Hawke "Gli Oscar? Sono la fabbrica della finzione"

L'apprezzamento di Hakwe

Hawke, in passato, ha parlato del film spiegando che è uno dei suoi preferiti di sempre dopo averlo scoperto grazie alla canzone di Bob Dylan intitolata Brownsville Girl. Ethan, come rivelato durante 2 For 1 condotto da Ben Mankewiez, ha poi parlato a lungo del western Romantico avventuriero con Richard Linklater.

Ecco il video:

Recentemente la star del cinema ha diretto la figlia Maya nel film Wildcat e, tra i suoi prossimi progetti c'è il sequel dell'horror The Black Phone, diretto da Scott Derrickson, in cui riprenderà il ruolo del villain della storia.