Ethan Hawke doppierà Batman in una nuova serie animata

Ethan Hawke doppierà il personaggio di Batman in Batwheels, nuova serie animata rivolta a un pubblico di bambini in età prescolare

Ethan Hawke interpreterà il nuovo Batman. Avete letto bene. Il protagonista de L'attimo fuggente doppierà il celebre eroe dietro cui si nasconde il volto di Bruce Wayne in Batwheels, serie animata rivolta a un pubblico di bambini in età prescolare.

La strada che scegli: una scena del film con Ethan Hawke

Come riportato da Comic Book, Ethan Hawke doppierà Batman in una nuova serie (Bathwheels) che segnerà il debutto di DC Comics nel mondo dell'animazione rivolta a un pubblico di bambini in età prescolare. Il nuovo progetto presenterà personaggi quali Batman, Duke Thomas e Cassandra Cain, Batveicoli antropomorfici, un Batcomputer e una serie di tecnici che aiutano i personaggi con il loro lavoro. A differenza di Marvel, che ha prodotto serie quali Marvel Super Hero Adventures e Spidey and His Amazing Friends, si tratta della prima volta, come già detto, che DC produce contenuti di questo tipo.

Nel corso di un evento virtuale per il lancio di Cartoonito, WarnerMedia Kids & Family ha annunciato il cast ufficiale di doppiatori di Batwheels. Oltre a Ethan Hawke nei panni di Batman, la serie vedrà la partecipazione di Jacob Bertrand (Bam), Jordan Reed (Redbird), Madigan Kacmar (Bibi), Noah Bentley (Buff), Lilimar (Batwing), Kimberly D. Brooks (Batcomputer), AJ Hudson (Duke Thomas/Robin) e LEah Lewis (Cassandra Cain/Batgirl).

La sinossi del progetto è la seguente: "Loro sono un team di supereroi che combattono i criminali e proteggono le strade di Gotham. Loro sono... Ok, non sono Batman e Robin. Loro sono i Batwheels, un gruppo di veicoli dotati di superpoteri e in grado di fare team con Batman, Batgirl, Robin e altri eroi DC. Creati dal Batcomputer, i nostri eroi sono bambini con scarsa esperienza della vita. Guidati da Bam, gli eroi protagonisti impareranno a destreggiarsi sempre più tra le strade di Gotham. Questa serie aspirazionale intratterrà i più piccoli e trasmetterà loro i valori dell'amicizia, del lavoro in team e della self-confidence".

Bam è la Batmobile. Si tratta del leader del gruppo di supereroi, è dotato di un forte senso di giustizia e prova sempre a fare il meglio per il suo team. Tutti i suoi compagni possono contare su di lui. Redbird è la macchina sportiva di Robin. Si tratta del personaggio più giovane del team nonché di un ottimo partner per Bam. Red agisce benissimo in team ma riesce a cavarsela anche da solo. Bibi è la moto di Batgirl. A volte è impulsiva ma è anche la più veloce del gruppo. Buff è il personaggio muscoloso del gruppo. Con lui sarete sempre al sicuro!

Il Batcomputer è il supervisore del gruppo e la figura materna dell'intero team. Moe è un robot ottimamente equipaggiato che pensa a riparare gli eventuali danni subiti dagli altri personaggi del team. Infine, Batman, Batgirl e Robin rispecchiano il trattamento più contemporaneo e giovanilistico che WarnerMedia vuole imprimere a questo nuovo progetto.