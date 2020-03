Ethan Hawke: "Charlie Chaplin e Buster Keaton geni, Ben Stiller potrebbe essere il loro erede"

Ethan Hawke, durante un'intervista, ha condiviso la propria ammirazione per Ben Stiller, sostenendo che potrebbe essere l'erede di Charlie Chaplin e Buster Keaton.

La star, durante una diretta Instagram realizzata da Indiewire, ha infatti parlato dell'attore e regista del film cult Giovani, carini e disoccupati, di cui è stato uno dei protagonisti nel 1994.

Ethan Hawke stava spiegando che in questo periodo di auto-isolamento sta facendo vedere ai suoi figli i film di Charlie Chaplin e Buster Keaton, un po' egoisticamente perché studia le loro interpretazioni e ne coglie nuovi dettagli a distanza di anni dalla prima visione, sottolineando: "Sono incredibili perché sono riusciti ad apparire realistici e credibili pur avendo studiato ogni mossa ed espressione".

L'attore ha quindi aggiunto: "Ben Stiller è fantastico ed è anche un regista fantastico, è uno dei pochi della nostra generazione che potrebbe riuscire a fare qualcosa di simile. Spero di essere diretto da lui in una nuova commedia in futuro!".

Ethan ha quindi detto che Stiller riuscirebbe a realizzare un film indimenticabile affrontando persino la situazione complicata che stiamo vivendo in tutto il mondo: "Immaginatelo mentre esce per la strada a New York, senza essere informato di quanto accaduto, e non capisce cosa sta accadendo intorno a lui, dovendo quindi affrontare una realtà totalmente nuova!".