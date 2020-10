Ethan e Maya Hawke saranno le star del film Revolver

Ethan Hawke e sua figlia Maya reciteranno per la prima volta insieme in occasione del film Revolver, un progetto che è stato annunciato all'American Film Market.

I due attori, come prevedibile, avranno il ruolo di un padre e di sua figlia anche nella finzione.

Il film Revolver è stato scritto da Kate Trefry e la storia è ambienttata il 27 giugno 1966, giorno in cui il gruppo The Beatles, mentre era in volo con destinazione Giappone, è costretto a fare una tappa inaspettata ad Anchorage, in Alaska.

Gli artisti alloggiano in un hotel, dove Jane, la parte affidata a Maya Hawke, pensa a un piano per realizzare il sogno più grande di ogni teenager: perdere la propria verginità avendo un rapporto con George Harrison.

Ethan Hawke avrà il ruolo del padre della ragazza, mentre la regia della commedia romantica è stata affidata ad Andrew Stanton. Nel team della produzione ci sono anche Ross Jacobson e Jen Dana.

Maya Hawke ritornerà prossimamente sugli schermi di Netflix con gli episodi della quarta stagione di Stranger Things in cui apparirà anche suo fratello Levon, mentre suo padre Ethan è attualmente la star della serie The Good Lord Bird.