Eternals: Kit Harington è l'attore con più probabilità di morire in scena

Con Eternals l'attore inglese Kit Harington entrarà ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe, ma quanto a lungo resisterà senza morire nelle avventure tratte dai fumetti? Secondo Movie Mortality, infatti, Harington è l'attore con più probabilità di morire in un film, con un bel 62,5% di possibilità. Il suo è un vero e proprio primato, che lo colloca al primo posto dell'infausta classifica, sopra a Merritt Butrick, Mahershala Ali, Mickey Rourke, Dave Bautista, Michael Biehn, Gary Oldman, Taylor Kitsch, Holt McCallany e naturalmente il collega de Il Trono di Spade Sean Bean.

Game of Thrones: Kit Harington nell'episodio The Ghost of Harrenhal

Tra i nomi in testa alle classifiche di mortalità cinematografica c'è anche A.J. Cook per quanto riguarda la sezione femminile dei più probabili e Danny Trejo che detiene il record per il numero di morti in scena, qualcosa come 65 volte. La statistica pare quindi non promettere particolarmente bene per Kit Harington, ma magari il suo coinvolgimento con Marvel servirà ad allungare la vita dei suoi personaggi...

Parlando dell'ingresso di Harington nel team Marvel, Kevin Feige parlato addirittura di possibili progetti a lungo termine o di sviluppi ulteriori, ma niente è ancora confermato e certamente non sappiamo niente sull'effettivo destino dell'ex John Snow nel nuovo film del MCU.

Kit Harington andrà ad affiancare in Eternals altri grandi attori come Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kumail Nanjiani e Brian Tyree Henry. Il suo ruolo sarà quello di Dane Whitman, conosciuto anche come Black Night, apparso per la prima volta nei fumetti Marvel Comics nel 1967. Il personaggio originale non ha superpoteri, ma ha una fortissima connessione con la sua spada magica, capace di tagliare qualsiasi materiale. Chissà se la statistica che vuole Harington come attore con più probabilità di morire in scena verrà smentita.