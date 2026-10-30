Estranei, stasera su Rai 2 il gran finale: Laura e Bisan alle prese con nuovi segreti

Si conclude Estranei, la fiction diretta da Cosimo Alemà che ha intrecciato mistero, cronaca nera e conflitti sociali nella comunità di Correggio, in Emilia-Romagna. Stasera, venerdì 30 ottobre, Rai 2 trasmette in prima serata gli ultimi due episodi della serie, il settimo e l'ottavo, intitolati rispettivamente Sepolto e Nel nome del padre.

Per Laura e Bisan è arrivato il momento di affrontare le conseguenze di un'indagine che, puntata dopo puntata, ha portato alla luce segreti, vecchie rivalità e verità rimaste nascoste per anni. Ma il passato non ha ancora smesso di riservare sorprese e, proprio quando sembra possibile ricostruire tutti i tasselli della vicenda, emergono nuovi elementi destinati a mettere in discussione anche i legami familiari dei protagonisti.

Nel finale di Estranei, le indagini si spostano sempre più sul passato delle famiglie coinvolte, mentre Laura diventa determinata a scoprire chi si nasconde dietro la catena di delitti che ha sconvolto Correggio. La sua ricerca della verità, però, potrebbe costarle molto cara. Prima di scoprire cosa vedremo negli ultimi due episodi, ripercorriamo quanto accaduto finora.

Marco Valerio Bartocci nel ruolo di Manraj, Aurora Calabresi nel ruolo di Camilla e Kel Giordano nel ruolo di Bisan

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La vicenda è iniziata con il ritorno di Laura a Correggio e con le indagini sulla tragica vicenda di Camilla e Manraj, due giovani al centro di una storia che ha progressivamente coinvolto l'intera comunità. La carabiniera si è ritrovata a fare i conti non soltanto con un caso complesso, ma anche con le tensioni culturali e sociali che attraversano il paese.

Nel terzo episodio, Il coltello nell'acqua, Laura, aiutata da Bisan, ha cercato di dimostrare l'innocenza di Manraj, convinta che qualcuno avesse voluto incastrarlo per la morte di Camilla. I due hanno quindi iniziato a seguire una pista alternativa, cercando di individuare il vero responsabile e soprattutto il movente del delitto.

Nel quarto episodio, Prigionieri, un nuovo omicidio ha sconvolto Correggio, facendo crescere ulteriormente la tensione. Sullo sfondo si è inserita anche la crisi dell'azienda di Mario Ferrari, un vecchio amore di Laura tornato a far parte della sua vita. Intanto, la carabiniera ha iniziato a sentire una particolare sintonia anche con Matteo, molto più giovane di lei.

La quinta puntata, L'altro volto della speranza, ha portato le indagini verso una figura decisamente inaspettata: don Claudio, il parroco del paese. Nonostante lo scetticismo del capitano Adani e del maresciallo Bodini, Laura e Bisan hanno deciso di non abbandonare questa pista, convinti che il sacerdote fosse a conoscenza di informazioni importanti.

Kel Giordano, che nella serie interpreta il personaggio di Bisan Singh

Nel sesto episodio, Baci rubati, la vicenda di don Claudio ha trovato nuovi sviluppi. Il parroco ha rivelato ciò che Camilla gli aveva confidato durante la confessione, facendo emergere un elemento fondamentale: prima di essere uccisi, i due ragazzi si erano imbattuti in un caso irrisolto del passato, una misteriosa scomparsa sulla quale nessuno aveva mai indagato seriamente. Una vicenda che sembrava coinvolgere alcune delle persone più influenti di Correggio e che ha aperto una nuova prospettiva sull'intera catena di delitti.

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Nel settimo episodio, Sepolto, scavare nel passato diventa indispensabile per arrivare alla verità. Le indagini costringono Laura e Bisan a confrontarsi anche con le rispettive famiglie, facendo emergere segreti rimasti nascosti a lungo. I due scoprono così che le apparenze possono ingannare e che nessuno può considerarsi davvero al di sopra di ogni sospetto.

Le nuove rivelazioni rischiano di cambiare profondamente il modo in cui Laura e Bisan guardano alle persone che li circondano. Per entrambi, infatti, non si tratta più soltanto di ricostruire quanto accaduto a Correggio, ma anche di affrontare questioni personali che sembravano ormai appartenere al passato.

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Nell'ottavo e ultimo episodio, Nel nome del padre, Laura è ancora più determinata a fare luce sulla catena di delitti che ha sconvolto il paese. Dopo aver scoperto nuovi segreti legati alla propria famiglia, la protagonista decide di non fermarsi e di proseguire le indagini fino a individuare le responsabilità di quanto accaduto.

La carabiniera vuole anche ricucire le fratture che dividono la comunità, cercando di superare incomprensioni e conflitti che negli anni hanno alimentato sospetti e divisioni. Ma la sua determinazione la porterà a esporsi a un grave pericolo.

Il percorso verso la verità si trasformerà così in una sfida personale sempre più rischiosa. Laura riuscirà a individuare il responsabile dei delitti e a mettere fine alla spirale di violenza che ha sconvolto Correggio? E quale prezzo dovrà pagare per arrivare finalmente alla verità?