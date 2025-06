Estranei: la nuova Brennero? L’anteprima ci incuriosisce!

La serie italiana presentata all'Italian Global Series Festival è la prima di nostra produzione ad incuriosirci particolarmente: Estranei. Sembra abbia quel sapore stile Brennero che ci ha fatto innamorare nella scorsa stagione tv: una storia di integrazione che vede ancora una volta protagonista Elena Radonicich.

Radonicich e Memphis in scena

Per ora sono ovviamente sensazioni ma si tratta sempre di un crime in una zona in cui devono convivere comunità diverse. "Autoctona" dato che è ambientata in Emilia-Romagna. Produce Giuseppe Saccà, nel cast ci sono anche Kelum Giordano, Baljinder Singh, Isabella Ferrari, Marco Cocci, Giulio Scarpati, Valentina Carnelutti, Ricky Memphis.

Estranei: di cosa parla la fiction e quando la vedremo?

I protagonisti in scena

La nuova serie Rai è attesa a novembre in quattro prime serate su Rai2 (8 episodi da 50 minuti ciascuno. Ha avuta una lunga gestazione come racconta il capo struttura Leonardo Ferrara: "Il concept aveva vinto il Milano Film Lab e poi è diventato soggetto e infine sceneggiatura. È ambientata proprio in Emilia-Romagna, nello specifico Correggio, una comunità di provincia in cui c'è un'eccellenza di produzione dell'industria casearia da parte degli abitanti del luogo, gli indiani Sikh, tra contraddizioni e difficoltà".

Continua: "La storia è un giallo (una scomparsa) che crea una crepa, una frattura in quella comunità. Accanto a questa storyline c'è un amore impossibile tra due ragazzini, un ragazzo Sikh e una ragazza del luogo. Infine c'è il ritorno del carabiniere Laura Macchi, un'esperta di negoziazione, che sarà aiutata nelle indagini da un ragazzo Sikh. In aggiunta c'è la visione pop e colorata del regista, ricca di immagine empatiche e forti. Entra perfettamente nella linea editoriale di Rai2 avviata da Schiavone e La porta rossa".

Il lavoro con il territorio

Interviene il regista Cosimo Alemà: "Si tratta di un crime classico ma con elementi un po' nuovi per la serialità italiana. Si parla di integrazione evidenziandone gli aspetti di contemporaneità. Ci sono personaggi molto sfaccettati che sono un elemento di forza e modernità del racconto. C'è stato un grande lavoro di scoperta fatto durante lo studio a partire dal territorio. Ho cercato di riportare tutte le sensazioni scoperte in questa pianura padana, la cosiddetta 'bassa'".

Una storia d'amore impossibile?

Continua: "Un luogo tutto da scoprire nell'immaginario, appare come qualcosa di molto ripetitivo in autostrada, ma in realtà è un mondo ricco, speciale ed accogliente. È anche una delle comunità Sikh più nutrite di tutta Europa; ovvero gli indiani con la barba arrivati durante la Seconda Guerra Mondiale con l'esercito inglese per liberare l'Italia in un certo senso. A Forlì ci sono addirittura delle statue a loro dedicate".

Non è mancata la conversazione costante con la regione e i comuni coinvolti: "Uno street casting con Sikh del luogo che in alcuni casi non avevano mai recitato prima, provando a coglierne sfumature e visioni. Ho voluto sfruttare i colori degli indiani, vivaci e nuovi per il nostro panorama seriale".

Elena Radonicich, da Brennero ad Estranei

Elena Radonicich racconta la protagonista: "Laura Macchi è un carabiniere che torna a casa dopo un lungo periodo fuori. Un personaggio per mia fortuna molto sfaccettato, poco incline a compiacere il prossimo, che sia il pubblico o gli altri protagonisti. È stato da subito l'aspetto che più mi ha attratto nell'interpretarla. La sua verità è che è una persona complessa, non si può capire subito chi è ma serve tutto il percorso per comprendere tutte le anime che la abitano. Non è solamente un carabiniere ma anche una negoziatrice, un aspetto che verrà esplorato negli otto episodi".

Isabella Ferrari in Estranei

Prosegue l'attrice, che continua a scegliere ruoli sfumati: "Si è allontanata per delle ragioni che scopriremo, ha dei rapporti anche violenti con le persone che si è lasciata alle spalle. Come il sindaco, Antonio, suo padre, ora in precarie condizioni di salute. Da spettatori viviamo con lei questo costante turbamento interiore". Contestualmente intraprendiamo con Laura il viaggio nel caso da risolvere, che per lei diventa un pretesto per scoprire qualcosa di sé, come spesso capita in questo tipo di storie. "In Estranei l'integrazione ha anche un rovescio della medaglia. In zona vivono seconda e terza generazione di Sikh, io ammetto che non ne sapevo nulla. Eppure esistono da tempo e li abbiamo vicino a noi".

Citando la serie, Siamo tutti un po' estranei. Anche Laura lo è per la sua città natale. La domanda della fiction sembra essere 'Che cosa si può fare per accorciare questa distanza e sciogliere i nodi?'

Chiude l'head writer Andrea Valagussa: "Il nostro focus è sui produttori di grana padano. Oggi il formaggio si fa grazie alla comunità Sikh perché negli anni '80-'90 gli italiani non volevano più mungere le mucche. Allo stesso tempo ci concentriamo su quanto ancora ci siano dei tabù a partire dalla storia d'amore dei due ragazzi come Romeo e Giulietta". Tutto parte dalla loro scomparsa.