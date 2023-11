Escándalo - Storia di un'ossessione è la nuova serie spagnola da oggi su Mediaset Infinity: la trama e il cast

Arriva oggi su Mediaset Infinity, in esclusiva gratuita e con i primi due episodi, Escándalo - Storia di un'ossessione, la nuova serie drama spagnola con protagonisti Alexandra Jiménez e la giovane star della serialità spagnola Fernando Líndez, famoso per i ruoli in Skam España ed Élite. La serie in otto episodi - ne verranno trasmessi due nuovi a settimana - si addentra nei misteri del comportamento umano attraverso la storia di una donna che si lascerà trascinare irrimediabilmente nell'abisso, pur essendo consapevole che le sue azioni si ripercuoteranno sulla sua vita e su quella di coloro che la circondano.

La trama

Locandina di Escándalo - Storia di un'ossessione

Escándalo - Storia di un'ossessione racconta la storia di Inés, una donna di 42 anni che ha vissuto tutta la sua vita senza uscire mai dai margini, rispettando le convenzioni che hanno offuscato il suo essere donna fino a renderla invisibile. Decide così di farla finita gettandosi in mare, ma paradossalmente, nel momento in cui decide di porre fine alla sua vita, inizia a vivere. Inés si lascia salvare dal giovane adolescente Hugo, del quale si innamora ossessivamente. Determinata a far sì che nessuno si intrometta in questa relazione, proibita e immorale, e pur essendo consapevole di commettere un reato, Inés si lascerà trasportare dai suoi impulsi e con le sue azioni darà il via a un vortice di eventi che farà precipitare le persone intorno a lei in una spirale di tradimenti e morte.

La serie si sviluppa intorno a un tabù sociale: l'attrazione fisica e la passione tra un adolescente e un adulto. Una sorta di Lolita, ma stavolta dal punto di vista di una donna, più trasgressivo, più intenso, più inquietante. Parla di come una donna comune possa trasformare le sue mancanze in desideri, le sue frustrazioni in amore e i suoi sentimenti in ossessioni.

Cast

Creata da Aurora Guerra, che è anche produttrice esecutiva insieme a Aitor Gabilondo e Arantxa Écija, Escándalo - Storia di un'ossessione è interpretata da Alexandra Jiménez, Fernando Líndez, Antonio Gil, Víctor Duplá, Eve Ryan, Carlos Serrano, Alba Gutiérrez e Celia Freijeiro.

Alexandra Jiménez interpreta la protagonista femminile Inés. Inés incontra Hugo in un momento in cui il dolore e la disperazione sono sul punto di distruggerla e trova in lui ciò che non ha mai avuto. Classe 1980, Alexandra Jiménez è un'attrice spagnola di cinema e tv. Ha recitato nei film 100 metros e Toc Toc.

Fernando Líndez dà il volto a Hugo, un adolescente bello e intelligente che soffre per la morte della madre, scomparsa alla sua nascita. Hugo salva Inés e inizierà una relazione con lei senza pensare alle conseguenze. Attore e modello, Fernando Lindez ha 23 anni ed è conosciuto per i suoi ruoli nella serie Skam Espana e Élite.