Erin Brockovich: la sua storia ispira una nuova serie tv

Erin Brockovich, la cui vita è già stata al centro di un apprezzato lungometraggio con Julia Roberts, ha ispirato una nuova serie tv sviluppata per ABC.

Il nuovo progetto destinato al piccolo schermo è stato creato da Krista Vernoff, già nel team di produttori di Grey's Anatomy, e si intitola Rebel. Al centro della storia ispirata a quella di Erin Brockovich, ci sarà Annie "Rebel" Rebelsky, una consulente legale che a distanza di 20 anni dal momento in cui un film l'ha resa famosa, sta ancora lavorando senza una laurea in legge.

Rebel è descritto come il racconto di una "vera supereroina divertente, complicata, brillante e senza paura" che si preoccupa disperatamente per le cause per cui lotta e per le persone che ama. Quando si occupa delle cause in cui crede è disposta a vincere a tutti i costi.

Erin Brockovich ha lavorato in veste di legale quando ha scoperto che un'azienda stava contaminando le risorse idriche di una piccola cittadina di provincia. Dopo aver parlato del problema con i residenti che lottano contro il cancro, la donna ha aiutato a ottenere 333 milioni di dollari come risarcimento danni in una delle più grandi class action della storia.