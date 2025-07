Eric Braeden: "Girare Titanic è stata una noia mortale, le soap sono più divertenti"

Eric Braeden, veterano di Febbre d'amore, ha ammesso di divertirsi molto più sul set delle soap che su quello di Titanic di James Cameron, dove compare nei panni di un ricco passeggero.

In Febbre d'amore Braeden ha interpretato il baffuto rubacuori Victor Newman per oltre 40 anni senza essersi annoiato troppo grazie alla velocità della lavorazione. La soap veniva realizzata a ritmo sostenuto, con 260 episodi l'anno, e questa abitudine lo ha fatto annoiare tantissimo quando si è trovato sul ben più meticoloso set di Titanic.

"La gente non ne ha idea! Gli attori di teatro, quelli che hanno fatto di tutto, non hanno idea di cosa facciamo, proprio nessuno", ha detto nella puntata inaugurale del podcast Soapy (in uscita l'8 luglio).

Interrogato su come quarant'anni di soap abbiano modificato la sua percezione dei metodi di lavorazione di set come Titanic, ha ammesso che è "dannatamente noioso".

"Facciamo pochissime amicizie girando una soap, perché non abbiamo tempo per conoscerci", ha poi scherzato l'attore. "Ricordo tutti gli amici che ho conosciuto durante Il pianeta delle scimmie: Burt Reynolds, Jim Brown, Raquel Welch. Li conoscevo tutti da anni perché passavamo le serate insieme, ci siedevamo e parlavamo tra una scena e l'altra."_

La differenza tra cinema e soap opera

Entrando in dettaglio, Eric Braeden ha spiegato le differenze tra i set delle soap e dei film. "Al cinema c'è tempo tra una scena e l'altra mentre accendono le luci, a differenza delle soap opera dove non hai tempo per quello, proprio nessuno. Arrivi sul set, lavori. Boom."

Sebbene la sua presenza in Titanic sia decisamente ridotta rispetto a quella delle star Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, e persino a quella di altri personaggi basati su veri passeggeri del Titanic, come Molly Brown, interpretata da Kathy Bates, il fascino di Braeden e la sua voce autorevole rendono memorabile il suo ruolo di John Jacob Astor IV, i'l passeggero più ricco destinato a morire nell'incidente del Titanic.

Ma per i fan delle soap niente è paragonabile alla longeva presenza di Victor Newman, uno dei personaggi più longevi interpretati dallo stesso attore nella storia della TV. Nei suoi 45 anni di carriera, Victor ha incastrato altri ed è stato incastrato per omicidio, è stato trafitto da una freccia, è sopravvissuto al crollo di un edificio, ha sofferto di amnesia, è stato coinvolto in attività di spionaggio industriale e molto altro. È stato candidato al Daytime Emmy come Miglior Attore Protagonista in una Serie Drammatica, vincendo infine nel 1998.