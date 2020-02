Eric Bana sarà il leggendario motociclista Mike "The Bike" Hailwood

Eric Bana torna dietro la macchina da presa come regista. Sarà lui a dirigere insieme a Robert Connolly un film biografico incentrato sul leggendario motociclista Mike The Bike Hailwood. Oltre alla regia i due cureranno la sceneggiatura e Bana interpreterà il protagonista.

Considerato uno dei più grandi piloti di motociclette di tutti i tempi, Hailwood è diventato famoso per aver vinto per ben 12 volte la gara nell'isola di Man, considerata una delle più pericolose al mondo, con ben 151 vittime in totale a partire dalla sua inaugurazione nel 1907. Il film di e con Eric Bana si concentrerà proprio su questo evento e in particolare quello del 1978 che vide il motociclista tornare in pista dopo una lunga pausa.

"Siamo assolutamente entusiasti del fatto che Eric Bana e Robert Connolly abbiano preso la storia di Mike per adattarsi in un film sulla sua storica vittoria", hanno dichiarato la vedova di Hailwood Pauline Hailwood e il figlio David in una dichiarazione a The Wrap. "Siamo lieti che Mike sia interpretato da Eric Bana, un attore con un'immensa passione e conoscenza degli sport motoristici, della carriera di Mike e del pilota stesso". Connolly e Bana hanno recentemente completato il film The Dry, basato sul best seller mondiale di Jane Harper.