Era mio padre: stasera su Rai Movie il film con Tom Hanks e Paul Newman

Appuntamento con il crimine stasera su Rai Movie dove, alle 21:10, va in onda Era mio padre, il gangster movie diretto da Sam Mendes nel 2002, tratto dalla graphic novel Road to perdition scritta da Max Allan Collins e disegnata da Richard Piers Rayner.

Nella Chicago del proibizionismo, Michael Sullivan è un killer al servizio del padrino John Rooney, con una bella moglie e due figli sani. Ma quando il maggiore di questi, Mike Jr., assisterà ad un omicidio commesso da Connor, figlio del padrino, la vita di Sullivan sarà sconvolta. Connor ucciderà infatti la moglie e il figlio minore. Sullivan sarà quindi costretto a fuggire con Mike, deciso a salvare la vita e l'onestà del figlio e ad ottenere la vendetta.

Prodotto dalla 20th Century Fox e dalla DreamWorks di Steven Spielberg, Era mio padre può contare su un cast incredibile: Paul Newman, Tom Hanks, Jude Law, Daniel Craig, Stanley Tucci, Tyler Hoechlin e Jennifer Jason Leigh. Nel 2003 ha ottenuto l'Oscar per la migliore fotografia.