Er Patata e la droga: Roberto Brunetti dall'arresto alla morte

Er Patata, il cui ero nome era Roberto Brunetti, è stato trovato morto a Roma: l'attore aveva recentemente attraversato una serie di problemi finanziari ed era stato arrestato per droga.

Roberto Brunetti, in arte Er Patata, è stato trovato morto all'età di 55 anni all'interno del suo appartamento romano di via Arduino, vicino a piazza Bologna. Nel 2017 l'attore era stato arrestato per detenzione di droga e nel 2019 aveva rivelato: "Vivo con il reddito di cittadinanza, aiutatemi".

La compagna di Brunetti ha dato l'allarme venerdì alle 22.30 dopo aver provato a contattare Roberto telefonicamente: i vigili del fuoco hanno aperto la porta e hanno trovato il corpo senza vita dell'attore romano. Durante la perquisizione, le forze dell'ordine hanno trovato della cocaina e due panetti di hashish ma sarà l'autopsia a stabilire se Brunetti siamo morto o meno a causa della droga.

L'attore era diventato noto in Italia grazie ad una serie di commedie degli anni Novanta, tra le queli figurano "Fuochi d'artificio" e "Paparazzi". Il suo ruolo più importante, d'altro canto, era stato quello di Aldo Buffoni in "Romanzo Criminale". Dopo la morte della compagna storica, Monica Scattini, le cose si sono messe male per Er Patata:

Roberto Brunetti è stato costretto a dichiarare il fallimento dopo aver aperto una pescheria che, secondo amici e parenti, era il suo fiore all'occhiello e, come accennato in precedenza, nel 2017 era stato arrestato per detenzione di stupefacenti e due anni dopo aveva chiesto aiuto, rivelando di vivere con il reddito di cittadinanza.